Сенат США начал отмену законов Обамы

Сенат США проголосовал за отмену Obamaсare. Система здравоохранения, введенная уходящим президентом Бараком Обамой, себя не оправдала. Такого мнения придерживается 51 сенатор, с ними не согласны 48 человек.

Следующим шагом американского сената станет раздача инструкций комитетам, которые и составят закон об отмене реформы. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал заменить Obamaсare другой реформой системы здравоохранения. Это, по его мнению, позволит снизить стоимость медицинского страхования без увеличения расходов со стороны правительства.

Барак Обама, продвигая свою реформу, заявлял, что медицинские услуги станут доступны для каждого. Однако оказалось, что американцы с небольшим доходом и даже представители среднего класса не могут ими воспользоваться. Система медицинского страхования стала принудительной, под угрозой штрафа в 500 долларов. Выросла и стоимость полиса. Тем не менее стандартный план страхования серьезные операции не покрывает.

Накануне Трамп выступил на первой пресс-конференции после победы на выборах. Избранный президент вновь заявил, что собирается заменить медицинскую программу Obamacare на более качественную и дешевую, однако детали раскрывать не стал. "Obamacare – это проблема демократов, их неудачное детище", – передает его слова Reuters.

Бюджетные меры для отмены нормативной базы системы здравоохранения начнут принимать не ранее следующего месяца. Тем не менее в сенате заявляют, что намерены действовать быстро, чтобы "облегчить ситуацию для американцев".

Согласно опросам, половина американцев считают, что реформу нужно отменить. При этом около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря этой программе. Закон был принят в 2010 году только голосами демократов, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента.