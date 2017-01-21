Трамп отменил наследие Обамы

Одним из своих первых указов после официального вступления в должность 45-й президент США Дональд Трамп подписал указ, который "облегчит бремя Obamacare" – реформы здравоохранения, начатой его предшественником Бараком Обамой. передает "Интерфакс". 44-й президент США считал именно этот закон одним из главных своих политических наследий. Впрочем, критики указывали на множество проблем в попытке Обамы реформировать систему здравоохранения, поэтому многие поддержали Трампа, который пообещал после избрания привести все в порядок.