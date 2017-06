Экс-глава ФБР обвинил Трампа во лжи

Джеймс Коми дал в Сенате показания против Дональда Трампа, передает Reuters. Экс-руководитель ФБР заявил, что он был удивлен "невнятным объяснением" его увольнения.

Он отметил, что, согласно закону, правительство не обязано публиковать причины подобного решения. "Тем не менее администрация решила опорочить меня и, что важнее, ФБР, заявив, что организация находилась в беспорядке, а сотрудники Бюро потеряли уверенность в своем лидере", – заявил Джеймс Коми. По его словам, это была "очевидная и простая ложь".

"Мне очень жаль, что сотрудникам ФБР и жителям Соединенных Штатов пришлось услышать это", – отметил экс-глава организации. По его словам, он понимал, что глава государства может уволить его по любой причине или же вовсе без нее. Также он рассказал, что конспектировал все разговоры с Дональдом Трампом, так как был уверен, что собеседник в будущем может исказить содержание их беседы, передает The Washington Post.

Также Джеймс Коми добавил, что Дональд Трамп не приказывал ему закрыть дело против бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, обвиняемого в сокрытии подробностей переговоров с российским послом. Тем не менее глава государства "выражал надежду" на это.

"Я счел это за приказ. Когда президент США "выражает надежду", это воспринимается как приказ", – пояснил он. При этом Джеймс Коми подчеркнул, что он не вправе судить, пытался ли Трамп препятствовать ходу расследования. "Но мне это кажется тревожным, это очень настораживает", – заключил экс-глава ФБР.

From @ShimonPro & @evanperez: here's what Attorney General Sessions sent to FBI employees in internal memo: pic.twitter.com/cXbtNzKydM