Умер Гельмут Коль

Экс-канцлер Германии скончался в своем доме в Людвигсхафене. Ему было 87 лет.

О причинах смерти политика не сообщается. Известно, что в 2010 году Гельмут Коль перенес операцию по удалению желчного пузыря. После этого экс-канцлер долгое время находился без сознания, передает Bild.

Коль родился в 1930 году в городе Людвигсхафен-на-Рейне в семье финансиста. В партию "Христианско-демократический союз" (ХДС) он вступил в 1947 году, а в 1958-м защитил кандидатскую диссертацию на тему "Политическое развитие в Пфальце и возрождение партий после 1945 года".

С 1960 по 1967 годы политик был главой фракции ХДС в региональном парламенте, с 1969 по 1976-й – премьером федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

Коль возглавлял германское правительство с 1982 по 1998 годы. В историю он вошел как "канцлер единства", так как при нем состоялось объединение Германии. Он сыграл важную роль в установлении добрососедских связей между Берлином и Москвой. Известен своей дружбой с Борисом Ельциным.

"Счастливый случай, друг нашей страны. И мой личный друг... Общественный имидж Бориса Ельцина не соответствует истине. Он высокоинтеллигентный мужчина с поразительной политической хваткой, не стесняющийся в выборе средств для осуществления своих целей. Тем самым он заработал множество врагов", – писал в своих мемуарах немецкий политик.





Кроме того, известно, что и Коль, и Ельцин любили выпить. Иногда они делали это вместе. "Пьяным он был лучше тех, кто был трезв", – говорил немец. Первый президент России в свою очередь называл канцлера Германии своим другом.



