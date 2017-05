Трамп резко осадил Меркель

"У нас масштабный торговый дефицит с Германией, немцы также тратят намного меньше должного на НАТО и оборону. Это плохо для США. Это изменится", – написал Трамп у себя в Twitter.



Ранее Ангела Меркель заявила в Мюнхене на митинге партии ХДС, что Европа должна взять свою судьбу в собственные руки, не полагаясь на США. "Времена, когда мы могли в полной мере рассчитывать на других, похоже, заканчиваются, и я почувствовала это в последние дни. Мы, европейцы, должны по-настоящему взять нашу судьбу в свои собственные руки. Конечно, нам нужны дружественные отношения с США, с Великобританией и с другими соседями, включая Россию. Но за свое будущее мы должны бороться сами", – заявила канцлер Германии.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change