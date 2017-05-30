Трамп резко осадил Меркель

Президент США Дональд Трамп набросился на канцлера ФРГ Ангелу Меркель с яростной критикой. По мнению американского лидера, Европа должна активно сотрудничать с его страной, а не идти своим путем.

"У нас масштабный торговый дефицит с Германией, немцы также тратят намного меньше должного на НАТО и оборону. Это плохо для США. Это изменится", – написал Трамп у себя в Twitter.



Ранее Ангела Меркель заявила в Мюнхене на митинге партии ХДС, что Европа должна взять свою судьбу в собственные руки, не полагаясь на США. "Времена, когда мы могли в полной мере рассчитывать на других, похоже, заканчиваются, и я почувствовала это в последние дни. Мы, европейцы, должны по-настоящему взять нашу судьбу в свои собственные руки. Конечно, нам нужны дружественные отношения с США, с Великобританией и с другими соседями, включая Россию. Но за свое будущее мы должны бороться сами", – заявила канцлер Германии.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2017 г.

Отметим, что в последнее время у Берлина ухудшились отношения не только с Вашингтоном, но и с Анкарой. Так, недавно Меркель предъявила ультиматум главе Турции Реджепу Эрдогану. Немецкого лидера взбесил отказ пустить официальных лиц Германии на авиабазу "Инджирлик".

Меркель прямо заявила президенту, что выведет свои войска из Турции, если та не допустит немецких официальных лиц на объект. "Я дам ясно понять в ходе моей беседы с турецким президентом, что для нас крайне важно, чтобы немецких военнослужащих посещали законодатели, потому что у нас парламентская армия", – сказала немецкий канцлер.