Как Трамп кривит лица мировых лидеров

Президент США Дональд Трамп, видимо, является не самым приятным в общении человеком. Многие мировые лидеры кривят лица при встрече с ним.

Одним из наиболее ярких примеров негативной реакции на американского лидера стала беседа Дональда Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Глава немецкого бундестага известна тем, что при общении с мировыми лидерами она держит себя сдержанно, но иногда улыбается. Однако при встрече с главой США она ничуть не симпатизировала собеседнику.

Не в восторге от близости с Дональдом Трампом остался и премьер-министр Италии Паоло Джентилони. После пресс-конференции в Белом доме в апреле 2017 года американский лидер подошел к собеседнику для совместной фотосессии и схватил его за плечо. Европейскому чиновнику этот жест явно не понравился, так как он скривил улыбку и отвел взгляд от камер журналистов.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd — Steve Kopack (@SteveKopack) 25 мая 2017 г.

Президент Израиля Реувен Ривлин также остался разочарован визитом Дональда Трампа. Снимок был сделан после того, как американский лидер заявил, что он "только что вернулся с Ближнего Востока". Израильтяне в социальных сетях были возмущены его заявлением, так как их страна тоже входит в Ближний Восток.

Премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху, как и Реувен Ривлин, не испытывал радости от общения с бывшим бизнесменом. Глава правительства, вероятно, обиделся за инцидент на их совместной пресс-конференции, когда Дональд Трамп отказался повторно пожать ему руку на фотосессии. Напомним, американец беспардонно ушел от Нетаньяху, после чего израильтянину пришлось какое-то время ждать возвращения Трампа.

Одним из знаковых моментов в мировом турне Дональда Трампа стала его встреча с папой Римским Франциском в Риме. Как правило, понтифик очень дружелюбен с мировыми лидерами и всегда улыбается на совместных фотографиях. Тем не менее, при встрече с американским президентом глава Католической церкви все время был хмурым. Даже супруга президента США Меланья Трамп, судя по снимкам, чувствовала себя некомфортно.

Не менее любопытна фотография, на которой рядом с Дональдом Трампом запечатлена премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В момент, когда был сделан снимок, глава британского парламента смотрела на президента исподлобья, будто бы с недоверием. В это время политики обсуждали утечку данных о расследовании теракта в Манчестере и их публикацию в американских СМИ.

Впрочем, сам Дональд Трамп также редко улыбается на совместных фотографиях. Как правило, он стремится выглядеть на них серьезным и властным мужчиной.