Как Трамп кривит лица мировых лидеров

Одним из наиболее ярких примеров негативной реакции на американского лидера стала беседа Дональда Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Глава немецкого бундестага известна тем, что при общении с мировыми лидерами она держит себя сдержанно, но иногда улыбается. Однако при встрече с главой США она ничуть не симпатизировала собеседнику.

Не в восторге от близости с Дональдом Трампом остался и премьер-министр Италии Паоло Джентилони. После пресс-конференции в Белом доме в апреле 2017 года американский лидер подошел к собеседнику для совместной фотосессии и схватил его за плечо. Европейскому чиновнику этот жест явно не понравился, так как он скривил улыбку и отвел взгляд от камер журналистов.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd