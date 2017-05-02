Белый дом разболтал подробности разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп 2 мая проведут телефонные переговоры. По словам высокопоставленного представителя Белого дома, лидеры двух стран обсудят ситуацию в Сирии.

Сотрудник администрации Дональда Трампа заявил, что переговоры пройдут во вторник, 2 мая, в 12:30 (19:30 мск), передает Reuters. По словам собеседника издания, президенты, вероятно, обсудят гражданскую войну в Сирии.

Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали по телефону дважды. Во время первой беседы они обсудили ситуацию в Сирии, гражданскую войну на Украине и борьбу с терроризмом. Также политики рассмотрели возможность восстановления отношений между двумя государствами. Позже глава США выразил соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге 3 апреля.

По данным СМИ, Путин и Трамп могут увидеться в конце мая 2017 года. Источники в госструктурах подтвердили, что ведутся переговоры о встрече лидеров России и США на территории одной из европейских стран, сообщает газета "Коммерсантъ".

TRUMP and PUTIN will talk on the phone tomorrow — Steve Kopack (@SteveKopack) 2 мая 2017 г.

Собеседники издания пояснили: несмотря на сложности в отношениях между государствами, контакты по организации встречи президентов не прерывались. В то же время посол по особым поручениям МИДа Андрей Крутских отметил, что главной темой беседы может стать проблема стабильности, доверия и безопасности в киберпространстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не сообщил о возможной встрече политиков. "Пока ничего нет", – ответил он на вопрос о переговорах глав государств до саммита G20 в Германии в июле 2017 года.