Агрессор Трамп обманул весь мир

"Многие вспоминают сообщения Дональда Трампа от 2013 года, когда США были очень близки к военному вторжению в Сирию", – сообщает телеканал France TV Info. В качестве иллюстрации приводятся записи на странице политика в социальной сети Twitter, которые он оставил во время международного кризиса вокруг арабской республики в августе 2013 года.

"Сообщаю нашему глупому лидеру, не атакуйте Сирию. Если вы это сделаете, произойдет очень много плохих вещей. От этого США не получит ничего!" – заявил тогда нынешний президент Соединенных Штатов. В другой своей записи, сделанной на следующий день, он утверждает, что бомбардировка Сирии приведет лишь к увеличению государственного долга США и долгосрочному вооруженному конфликту на Ближнем Востоке. При этом Трамп тогда отметил, что Обама (бывший президент США Барак Обама. – Прим. ред.) должен получить одобрение конгресса, прежде чем атаковать Сирию. Кроме того, во время своей предвыборной кампании он неоднократно заявлял о нежелании развязывать военные действия для свержения президента Башара Асада.

AGAIN, TO OUR VERY FOOLISH LEADER, DO NOT ATTACK SYRIA - IF YOU DO MANY VERY BAD THINGS WILL HAPPEN & FROM THAT FIGHT THE U.S. GETS NOTHING!