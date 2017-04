Как мир отреагировал на теракт в Петербурге

Так, пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон заявила, что в американской дипломатической миссии "шокированы и опечалены взрывами в Петербурге, в результате которых есть погибшие и пострадавшие". "Все наши мысли с жертвами и их семьями", – написала сотрудник посольства на своей странице в социальной сети Twitter. Кроме того, заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандрес заявила, что президент Дональд Трамп уже проинформирован о случившемся.

Свои соболезнования от лица всех дипломатических служб государств-членов Евросоюза выразила также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. "Мысли всех глав МИД ЕС обращены к народу России", – написала она на своей странице в Twitter.

Произошедшим ошеломлены и в Совете Европы. "Я шокирован и скорблю в связи с новостями о смертоносных взрывах в Санкт-Петербурге. Выражаю мои искренние соболезнования нашей стране-участнице России", – высказался о трагедии генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

