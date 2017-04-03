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Как мир отреагировал на теракт в Петербурге

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Archives
Теракт в Петербургском метрополитене шокировал мировую общественность. Лидеры иностранных государств продолжают выражать свои соболезнования.

Продолжение: По делу о теракте в Петербурге в розыск объявлены два человека
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Так, пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон заявила, что в американской дипломатической миссии "шокированы и опечалены взрывами в Петербурге, в результате которых есть погибшие и пострадавшие". "Все наши мысли с жертвами и их семьями", – написала сотрудник посольства на своей странице в социальной сети Twitter. Кроме того, заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандрес заявила, что президент Дональд Трамп уже проинформирован о случившемся.

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Свои соболезнования от лица всех дипломатических служб государств-членов Евросоюза выразила также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. "Мысли всех глав МИД ЕС обращены к народу России", – написала она на своей странице в Twitter.

Произошедшим ошеломлены и в Совете Европы. "Я шокирован и скорблю в связи с новостями о смертоносных взрывах в Санкт-Петербурге. Выражаю мои искренние соболезнования нашей стране-участнице России", – высказался о трагедии генсек СЕ Турбьерн Ягланд.


Соболезнования выразил также официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт. "Ужасные новости из Санкт-Петербурга: наши соболезнования всем пострадавшим и их семьям", – оставил он сообщение на своей странице в Twitter. Скорбит по погибшим и посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич. По словам дипломата, он с большим сочувствием следит за трагическими событиями в Петербурге. "Мои мысли сейчас с жертвами и их близкими", – говорится в заявлении германской дипломатической миссии.

Не осталась в стороне от выражения соболезнования и Франция. "Мы выражаем наши глубокие соболезнования родственникам погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге, а также пострадавшим", – распространило официальное заявление посольство страны в России.


Прокомментировали теракт в Северной столице и ближайшие соседи России. Так, президент Белоруссии, встретившийся сегодня в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным, выразил свои соболезнования всем родным и близким жертв теракта. "Спокойно нам жить никто не даст, поэтому нам надо быть готовыми ко всему, вызовов в мире огромное количество, мы не в изолированном мире живем, мы это понимаем с Вами, не первый год работаем в этих должностях", – передают РИА Новости слова белорусского лидера.


Свою скорбь выразил также президент Молдавии Игорь Додон. По его словам, преступление не должно остаться без ответа. "Международный терроризм не имеет ни границ, ни национальностей, ни религии. Кто бы ни был инициатором этого преступления, оно имело целью нанести удар по России и ее президенту, бросившему вызов международному терроризму и проводящему эффективные действия по борьбе с террором в разных уголках планеты", – написал он в Facebook.

Выразили свои соболезнования и в Киевском метрополитене. "Лондон, Брюссель, Москва, Стамбул, Санкт-Петербург – далеко не полный перечень городов, где произошли теракты в метрополитене. Мы сочувствуем каждой семье и каждому пассажиру, которого коснулась такая трагедия", – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице учреждения в Facebook.


Напомним, в понедельник, 3 апреля, на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. Прокуратура Санкт-Петербурга официально признала случившееся в городской подземке терактом.

В Сети появилось фото предполагаемого террориста. По предварительной версии, мужчина с длинной бородой, одетый во все черное, вошел в вагон на станции метро "Сенная площадь", оставил там рюкзак и вышел. После этого прогремел взрыв, а предполагаемый террорист успел скрыться.

Между тем приходят сообщения, что количество погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга составило 14 человек. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что десять тел находятся во взорвавшемся вагоне и тоннеле на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Автор: Иван Поляков3 апреля 2017, 19:50
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