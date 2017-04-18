США приказали Грузии "отчитать" Лаврова

Грузия пытается включиться в общую игру и выставить себя страной, якобы обиженной Россией. Так прокомментировали политологи протест Тбилиси по поводу визита Сергея Лаврова в Сухум. Есть мнение, что грузинские власти действуют по указке США, чтобы повысить градус антироссийских настроений в регионе.

Грузия комментирует все визиты российских политиков в Южную Осетию и Абхазию – это сложившаяся практика. Однако у властей этой страны есть еще одна цель: напомнить о себе мировому сообществу, которое стало о ней забывать, считает политолог Игорь Шатров.

"С одной стороны, подобное заявление со стороны Грузии – обычная дипломатическая практика. Так сложилось, что Грузия не признает независимость Абхазии, и любые действия со стороны стран, признающих Абхазию независимым государством, осуждает и подвергает обструкции. С другой стороны, в подобных случаях следует обращать внимание на риторику. А риторика здесь достаточно агрессивная: "посягательство на суверенитет", "нарушение норм международного права". С чего бы это? Если учесть, что Сергей Лавров уже не первый раз посещает Абхазию…" – сказал Шатров в эфире радио Sputnik.

Грузия таким образом привлекает внимание к проблеме, которая является для нее актуальной, уверен эксперт. "Так как в определенных кругах принято сейчас говорить о России как об агрессоре, мне кажется, в данном случае грузинские первые лица включились в эту игру, чтобы и себя выставить в качестве страны, "обиженной Россией". В целом, я думаю, на отношениях с Грузией эта поездка никак не скажется, но вызовет ряд дипломатического рода провокаций", – отметил Шатров.

Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости в августе 2008 года, после вооруженной агрессии со стороны Грузии. Когда Москва признала суверенитет обеих республик, Тбилиси разорвал с ней дипломатические отношения. Представители грузинского правительства, пришедшего к власти в октябре 2012 года, говорили о стремлении нормализовать отношения с Россией, называя это одним из приоритетов своей внешней политики.

Вот и сейчас глава государства Георгий Маргвелашвили заявил, что Тбилиси готов к "рассмотрению любых вопросов с Москвой в дипломатическом пространстве". В то же время он "крайне встревожен действиями российской стороны в ответ на политику стратегического терпения правительства Грузии и конструктивные шаги Тбилиси в направлении стабилизации ситуации.

Сергей Лавров посетит Абхазию с двухдневным рабочим визитом. Глава МИДа примет участие в церемонии открытия комплекса зданий российского посольства, а 19 апреля в Сухуме проведет переговоры с президентом Раулем Хаджимбой и министром иностранных дел республики Дауром Кове.

Грузия выразила протест в связи с предстоящей поездкой главы российского внешнеполитического ведомства в Абхазию, выполняя заказ Соединенных Штатов, считает член комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев. "Люди отрабатывают деньги, которые им пустили из-за океана. Сейчас нужно заострить все вопросы, связанные с Россией, поэтому они начали так нервно дергаться по этим вопросам", – цитирует депутата Lenta.ru.