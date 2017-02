Маккейн устроил Трампу истерику из-за Кара-Мурзы

Политик в своей привычной манере вновь начал обвинять российские власти в ведении "неправильной" внешней политики, а также в якобы преследовании оппозиционных лидеров. В это время помощница Маккейна выставила на всеобщее обозрение портреты погибшего российского политика Бориса Немцова и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, который на днях попал в реанимацию одной из столичных поликлиник.

По словам сенатора-республиканца, Кара-Мурза прекрасно знал о том, что нельзя ставить знак морального равенства между Соединенными Штатами и Россией. "Я повторяю: нет никакой моральной равнозначности", – сказал Маккейн и в гневе начал стучать рукой по трибуне.

Политик, считающийся одним из главных "ястребов" в современном американском политическом истеблишменте, и ранее отмечался рядом радикальных антироссийских заявлений. Так, на днях он попросил президента Дональда Трампа начать поставку на Украину летального оружия для борьбы с "российской агрессией". Глава Белого дома в ответ лишь заявил, что своими действиями Маккейн и его сторонники лишь разжигают Третью мировую войну.

Впрочем, не отстает от ретивого сенатора и его сын Джек. На днях он возмутился тем, что президент США осадил журналиста Fox News, крайне резко высказавшегося о Владимире Путине. "Мое правое государство только что сравнили с тем, которое убивает журналистов, не подчиняющихся общим правилам, и преследует политическую оппозицию. Прекрасно", – написал он в Twitter. Вскоре, однако, сын Маккейна эту запись по какой-то причине удалил.

