Взяточник Порошенко взорвал Вашингтон

Позорной назвали ситуацию на Украине американские эксперты. Их вывели из себя нападки украинской Генпрокуратуры на антикоррупционное бюро.

Помощь Украине со стороны США следует сократить. События, которые разворачиваются вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) иначе, как позорными, не назовешь, заявил директор Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

Генпрокуратура Украины на днях задержала нескольких агентов НАБУ и предала огласке их имена. Сотрудники бюро вели расследования по подозрению высокопоставленных чиновников в коррупции. В числе фигурантов дела были украинский президент Петр Порошенко и глава МВД Арсен Аваков.

"Если Рада проголосует за увольнение главы Антикоррупционного комитета и главы НАБУ, я порекомендую сократить всю правительственную помощь США Украине, включая помощь в сфере безопасности. Это позор", – написал Карпентер на своей странице в Twitter.

If the Rada votes to dismiss the head of the Anticorruption Committee and the head of the NABU, I will recommend cutting all US government assistance to #Ukraine, including security assistance. This is a disgrace. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) 6 декабря 2017 г.

В Верховной раде готовятся рассмотреть законопроект, внесенный руководителями фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". В соответствии с ним, парламент получит право выражать недоверие главам Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и членам Национального агентства по предотвращению коррупции. Фактически Рада сможет уволить директора НАБУ без проведения аудита.

На Западе уже открыто признают, что ошиблись с выбором, поставив на Порошенко. Как пишет Bloomberg, украинский президент пытается усилить свою власть, но оставляет без внимания то, что происходит в многочисленных организациях, занимающихся борьбой с коррупцией. А генеральный прокурор Юрий Луценко – близкий соратник и кум Петра Порошенко – начал открыто противостоять НАБУ. США в этой войне – на стороне антикоррупционного бюро. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Украина "теряет душу" из-за коррупции.