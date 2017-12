Взяточник Порошенко взорвал Вашингтон

Помощь Украине со стороны США следует сократить. События, которые разворачиваются вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) иначе, как позорными, не назовешь, заявил директор Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

Генпрокуратура Украины на днях задержала нескольких агентов НАБУ и предала огласке их имена. Сотрудники бюро вели расследования по подозрению высокопоставленных чиновников в коррупции. В числе фигурантов дела были украинский президент Петр Порошенко и глава МВД Арсен Аваков.

"Если Рада проголосует за увольнение главы Антикоррупционного комитета и главы НАБУ, я порекомендую сократить всю правительственную помощь США Украине, включая помощь в сфере безопасности. Это позор", – написал Карпентер на своей странице в Twitter.

If the Rada votes to dismiss the head of the Anticorruption Committee and the head of the NABU, I will recommend cutting all US government assistance to #Ukraine, including security assistance. This is a disgrace.