В новый год с новой Думой

2017 год станет для седьмого депутатского созыва первым полноценным годом работы. Однако за два месяца, которые парламентарии успели проработать в 2016-м, уже смело можно занести в актив Госдумы. В числе главных результатов деятельности нынешних законодателей, возглавляемых Вячеславом Володиным, повышение дисциплины и ответственности членов нижней палаты, оптимизация работы парламентариев и принятие ряда важных законопроектов, среди которых бюджет страны.

Несмотря на то, что времени на рассмотрение законодательных инициатив у депутатов было в обрез – первое заседание сессии состоялось 5 октября, а завершилась она 21 декабря – Госдума успела принять 142 законопроекта. По сравнению с активностью предыдущих созывов, это немного.

Так, в последнюю сессию шестого созыва депутаты одобрили 384 законодательные инициативы. "Эта сессия была самая короткая, на месяц меньше получилась. Но учитывая, что выборы состоялись 18 сентября, а первое заседание прошло пятого октября, на работу осталось всего 77 дней", – отметил Вячеслав Володин, закрывая последнее в 2016 году заседание.

Однако небольшое количество принятых законопроектов связано не только с краткосрочностью первой сессии, но и с взвешенным подходом к рассмотрению поправок думским руководством – в отличие от ранних составов, седьмой созыв перестал быть "бешенным принтером" и стал местом для дискуссий.



Теперь каждая поправка, каждая инициатива обсуждается, а практика принятия законопроектов скопом осталась в прошлом. Кстати, депутатам еще предстоит расчищать авгиевы конюшни, оставленные предыдущими созывами. Наследство богатое – 2020 законопроектов, некоторые из которых рассматриваются с 1990-х годов. И нынешний состав Думы во главе с Володиным намерен с этим грузом разобраться.



Напомним, в 2016 году выборы депутатов прошли не в декабре, как было ранее, а в сентябре. Перенос даты был связан, прежде всего, с необходимостью принятия бюджета. При выборах в конце года, его принимали бы одни депутаты, а работали бы в соответствии с ним и несли бы ответственность уже новые парламентарии. Сейчас же и принимали главный финансовый документ, и отвечать за него будут одни и те же законодатели. В 2016 году бюджет стал вновь трехлетним. И при его формировании была достигнута главная цель – все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. По словам спикера нижней палаты, работа над финансовым документам была напряженная.

"Очень важно то, что выборы прошли 18 сентября, что позволило рассмотреть такой ключевой законопроект, самый главный закон страны о бюджете. Мы приняли его уже новым составом Думы".

В итоге бюджет страны получился "оптимальным, но жестким". И, если россиянам еще предстоит оценить его, то в эффективности нового созыва парламента они уже убедились сполна. Об этом говорят хотя бы цифры, получаемые социологами ежемесячно в результате опросов россиян. По данным ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности Госдумы последовательно растет. Если в сентябре, когда депутатский корпус еще не сменился, его работу оценивали положительно лишь 40% респондентов, то в декабре, когда завершилась первая сессия седьмого созыва, этот показатель уже превысил 52% граждан.

Одна из причин повышения рейтинг Госдумы – несомненно, улучшение депутатской дисциплины. Вячеслав Володин, заняв должность председателя нижней палаты, сразу же начал наводить порядок в парламенте. Конечно, о каком уважении к депутатам ранее могла идти речь, когда самих-то народных избранников едва ли можно было увидеть на рабочих местах. Пустой зал заседаний, голосование по доверенности, прогулы и прочие отличительные черты работы депутатов теперь в прошлом.

В числе первых депутаты одобрили изменения в регламент работы Думы. Поправки обязали депутатов посещать пленарные заседания. За нарушение парламентариям грозит ответственность в виде штрафа – по одной шестой за каждое пропущенное заседание. Голосовать за законопроекты теперь каждый законодатель обязан только лично – никаких передач права голоса по доверенности. Да, и отвечать гражданам на их обращения парламентарии должны отныне только сами, а не помощники или еще кто-то. Депутатов также ограничили в использовании служебного транспорта и запретили зарубежные поездки без обоснования необходимости загранкомандировок.



Изменения в регламенте Госдумы заметно сказались на рабочем дне депутатов. Заседания, которые по регламенту должны заканчиваться в шесть вечера, затягивались иной раз до 21 часа. Народные избранники, видимо, непривыкшие работать столь интенсивно и плотно, стали жаловаться на все подряд: от ломоты в теле до необходимости кормить дома голодных родственников. На это Вячеслав Володин ответил, что для думцев будет разработан специальный комплекс производственной гимнастики – чтобы разминать затекшие части тела. Позаботиться о здоровье парламентариев велено знаменитым депутатам-спортсменам Ирине Родниной и Николаю Валуеву, которые разработают специальные физические упражнения.

Обновленные правила и темп работы Госдумы устраивают не всех. Первой ласточкой, выпорхнувшей из парламентского гнезда досрочно, стал миллиардер Александр Скоробогатько. Всего пару месяцев потребовалось ему для того, чтобы сделать выбор. Не исключено, что после новогодних каникул на выход последуют и другие депутаты, не привыкшие трудиться в таком режиме.

