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Политика

История Госдумы: от времен империи к федерации

Фото: GLOBAL LOOK press
Российское общество начала ХХ века жило надеждой на установление в стране нового порядка. Недовольство самодержавием вылилось в революцию 1905 года. Стало ясно, что прежними методами стабильность в стране не вернуть. Первой попыткой найти компромисс с народом стал октябрьский манифест императора Николая II об учреждении Государственной думы.
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Первая Государственная дума начала работу 27 апреля 1906 года. Для самодержавной страны событие было экстраординарным: народным представителям вдруг представилась возможность участвовать в политической жизни.

Торжественной церемонии в Таврическом дворце Санкт-Петербурга предшествовала череда событий. Еще 6 августа 1905 года были обнародованы манифесты "Учреждение Государственной Думы" и "Положение о выборах в Государственную Думу". Однако эти указы вызвали недовольство и только подлили масла в огонь революционных настроений. 11 декабря обнародован указ о расширении избирательных прав граждан. В феврале 1906 года был избран Государственный Совет. Из совещательного органа он превратился в верхнюю палату парламента и уравнивался с Думой в законодательных правах.

Выборы состоялись в феврале-марте 1906-го. Они проходили не напрямую, а через избрание выборщиков отдельно по четырем куриям — землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. В итоге голосовали собственники крупной недвижимости и налогоплательщики, вносившие наибольший вклад в казну. Лишь небольшой процент тех, кто мог участвовать в выборах, составили крестьяне и рабочие.

Фото: wikimedia.org

В первом созыве Госдумы было 478 депутатов. Подавляющее большинство получили конституционные демократы. Вошли в российский парламент также автономисты (члены националистических групп, выступавшие за отделение своих земель от Российской империи),  октябристы (сторонники конституционной монархии), трудовики, социал-демократы (большевики и меньшевики), беспартийные.

Ожидания в обществе были самые радужные, настроение праздничное. Правда, лидер кадетов Милюков назвал Первую Думу "наша сомнительная победа". Тем не менее либеральная пресса окрестила открытие парламента "первым часом новой эры".

Надо отметить, что еще до появления Думы, когда только шли дискуссии о ее устройстве, парламент рассматривался как некий временный, переходный орган. "Не преувеличивая значение Думы, не возводя ее на степень народного представительства или законодательной камеры, видя в ней то, что она есть – то есть, один из Советов, к которым Император будет обращаться с целью ознакомления с запросами русского общества, мы все же думаем, что это преходящее учреждение призвано сыграть свою роль в истории", – писал в то время профессор Московского университета, будущий депутат Максим Ковалевский .

Реформаторы настаивали: "Идти в Думу, ставить свою кандидатуру на выборах – обязанность всех и каждого, кто считает себя вправе дать полезный совет по многосложным вопросам о преобразовании русской империи".

Фото: wikimedia.org

Дельных советов государю первая версия российского парламента выдать не успела. Она просуществовала всего 72 дня. Непривычные к такой форме работы депутаты рассматривали думскую трибуну как место для революционной пропаганды и агитации. Большинство предложений правительства отвергались даже без попытки вникнуть в их суть.

Занявший пост премьер-министра Петр Столыпин был настроен на конструктивную работу. Он даже предложил либеральным депутатам войти в состав "правительства народного доверия". Однако депутаты на компромиссы не шли, они предпочитали именовать свое собрание "Дума народного гнева", требовали решительных радикальных перемен. Да и среди самих парламентариев единства не было: Госдума стала местом постоянных конфликтов и разделений.

Роспуск парламента стал для депутатов сюрпризом. 9 июля 1906 года они пришли в Таврический дворец на очередное заседание и наткнулись на запертые двери. Рядом на столбе висел манифест за подписью царя о прекращении работы парламента – так как он, призванный "вносить спокойствие" в общество, лишь "разжигает смуту".

Фото: wikimedia.org

В соответствии с принятыми в феврале 1906 года законами и Дума, и Государственный совет обладали лишь законодательными полномочиями. Исполнительная власть им не подчинялась, назначать и увольнять министров мог только император. Но хотя министр финансов Коковцов и заявлял с думской трибуны, что "у нас, слава Богу, нет еще парламента", принимать новые законы и расходовать бюджетные средства без участия парламента правительство уже не могло.

Наладить конструктивный диалог с правительством, да и друг с другом, у депутатов не получалось. Государственная дума II созыва работала с 20 февраля по 3 июня 1907 года – всего одну сессию. По своему составу она была в целом левее первой, так как в выборах участвовали социал-демократы и эсеры. 1 июня 1907-го премьер-министр Столыпин обвинил более 50 депутатов в заговоре против царской семьи. Дума была распущена указом Николая II от 3 июня.

Парламент III созыва – единственный из дореволюционных, который проработал все отведенные ему законом пять лет. Состоявшая в основном из представителей правых сил, прозванная "помещичьей" III Государственная дума во многом поддерживала политику Петра Столыпина. Однако деятельности очень мешали межпартийные разногласия.

Четвертая государственная дума действовала с 15 ноября 1912 по 25 февраля 1917 года. Официально была распущена 6 (19) октября 1917 года. Были проведены пять парламентских сессий. Историческим фоном для работы четвертой думы стала Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции. Последняя и положила конец ее деятельности.

В советское время аналогом парламента был Верховный Совет – он занимался законотворчеством с 1938 по 1993 годы. А в новой России в декабре 1993-го появилась Государственная дума Федерального собрания России.

С 1995 по 2011 годы – со второго по пятый созывы – депутаты получали полномочия в российском парламенте на четыре года. С 2011 года срок был увеличен до пяти лет. Он актуален и для народных избранников, прошедших в Госдуму VII созыва.

Автор: Игорь Силецкий22 декабря 2016, 08:07

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