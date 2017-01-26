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Фанатка печенек Виктория Нуланд лишилась работы
Причины ухода Виктории Нуланд не сообщаются. Добровольно она покинула пост или под влиянием администрации президента Америки Дональда Трампа, пока не известно.
По данным прессы, вакантную должность займет экс-посол США в Армении Джон Хефферн. В свое время он являлся замглавы американской миссии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Примеру Виктории Нуланд последовали заместитель госсекретаря по административно-хозяйственным делам Патрик Кеннеди, помощники главы ведомства Джойс Барр и Мишель Бонд, сообщает Associated Press. Госдеп покинул и помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр. Он подал в отставку еще 20 января.
«Главный пекарь» Майдана уходит: #Нуланд покидает #Госдеп— МИА Новороссия (@mia_novorossia) 26 января 2017 г.
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#Украина #Майдан #печенье #Госдеп pic.twitter.com/wZVYkALdAu
Напомним, что Нуланд активно участвовала в событиях на Украине в 2013-2014 годах, в частности раздавала протестующим печенье во время Евромайдана. Позже она заявила, что делилась бутербродами, причем как с оппозицией, так и с бойцами спецподразделения "Беркут".
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