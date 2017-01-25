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Трамп заговорил по-русски

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press
Пользователи Facebook обратили внимание на то, что публикации на иностранных языках начали по умолчанию переводиться на русский. Таким образом, несколько часов назад президент США Дональд Трамп пожелал своим подписчикам из нашей страны доброго утра на русском языке.
прочитано 2766 раз

Публикацию американского лидера уже посмотрели 259 тысяч подписчиков Facebook. Особенно она заинтересовала русскоязычных пользователей.

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Раньше, чтобы перевести иностранную публикацию в Facebook, необходимо было воспользоваться встроенным в соцсеть переводчиком, нажав на данный пункт меню под постом. Facebook 25 января запустил автоматический перевод для всех русскоязычных пользователей. Останется ли данная функция насовсем, либо будет лишь временным экспериментом, пока неизвестно.

Отметим, Дональд Трамп является активным пользователем социальных сетей Facebook, Twitter и Instagram. Он не скрывает того факта, что это помогло ему победить в предвыборной гонке.

Фото: facebook.com/DonaldTrump

Президент США следит за численностью своих подписчиков в сервисах вроде Twitter и Facebook. В настоящее время их количество превышает 28 миллионов, и оно постоянно увеличивается. Более того, американский лидер намерен использовать современные коммуникационные технологии в виде соцсетей более активно. 

Автор: Людмила Фоканова25 января 2017, 19:52

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