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Трамп заговорил по-русски
Публикацию американского лидера уже посмотрели 259 тысяч подписчиков Facebook. Особенно она заинтересовала русскоязычных пользователей.
Раньше, чтобы перевести иностранную публикацию в Facebook, необходимо было воспользоваться встроенным в соцсеть переводчиком, нажав на данный пункт меню под постом. Facebook 25 января запустил автоматический перевод для всех русскоязычных пользователей. Останется ли данная функция насовсем, либо будет лишь временным экспериментом, пока неизвестно.
Отметим, Дональд Трамп является активным пользователем социальных сетей Facebook, Twitter и Instagram. Он не скрывает того факта, что это помогло ему победить в предвыборной гонке.
Президент США следит за численностью своих подписчиков в сервисах вроде Twitter и Facebook. В настоящее время их количество превышает 28 миллионов, и оно постоянно увеличивается. Более того, американский лидер намерен использовать современные коммуникационные технологии в виде соцсетей более активно.
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