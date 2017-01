Как мир встретил Трампа-президента

Сторонники бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон так и не смогли смириться с поражением своего кандидата. Борьбу с Дональдом Трампом они вели, главным образом, в Сети. Однако в день его инаугурации приняли решение выйти на улицы.

Речь идет не только о протестных акциях, выражающихся главным образом в скандировании оскорбительных лозунгов и в намеках на связь республиканца с Кремлем, но и о массовых погромах. Протестующие били витрины, громили магазины и другими способами демонстрировали свое несогласие с Дональдом Трампом. Впрочем, под раздачу попали заведения, никакого отношения к новому американскому лидеру не имеющие.

