Как мир встретил Трампа-президента

С 20 января Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США. В мире на эту новость отреагировали неоднозначно. Для кого-то это стало символом грядущих перемен и надежды на будущее, для кого-то – сильным эмоциональным потрясением и поводом для отчаяния.

Сторонники бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон так и не смогли смириться с поражением своего кандидата. Борьбу с Дональдом Трампом они вели, главным образом, в Сети. Однако в день его инаугурации приняли решение выйти на улицы.

Речь идет не только о протестных акциях, выражающихся главным образом в скандировании оскорбительных лозунгов и в намеках на связь республиканца с Кремлем, но и о массовых погромах. Протестующие били витрины, громили магазины и другими способами демонстрировали свое несогласие с Дональдом Трампом. Впрочем, под раздачу попали заведения, никакого отношения к новому американскому лидеру не имеющие.

Настроенные более мирно демонстранты просто устраивали разного рода марши.

В Пенсильвании люди в шапках-ушанках устроили марш под советский гимн: https://t.co/w1GwL1Pph0 pic.twitter.com/xLLjHNpEZw — Life | Новости (@lifenews_ru) 20 января 2017 г.

Впрочем, наибольшую активность противники Дональда Трампа развернули в Сети. Церемонии инаугурации 45-го президента США было посвящено огромное количество сообщений и далеко не все они были лестными. Так, эксцентричного республиканца сравнили с Бейном – злодеем из финальной части трилогии про Бэтмена от Кристофера Нолана.

Издание The Slot опубликовало материал под названием "10 GIF-анимаций, которые позволят вам чувствовать себя лучше после дня инаугурации". На всех десяти повторяется один и тот же момент – президент Национального института политики и исполнительный директор издательства Washington Summit Ричард Спенсер получает по лицу от одного из протестующих.

Richard Spencer got punched in the face during the protests at Trump's #inauguration pic.twitter.com/oQAwtbtEeT — Gender-Professecs (@MrTrunney) 20 января 2017 г.

Впрочем, у Дональда Трампа оказалось и множество сторонников. Они оказались менее агрессивными и свою политическую позицию предпочли выражать более мирными поступками.

Фото опубликовано PHiLLY JESUS™ ( THE SERVANT ) (@phillyjesus) Янв 20 2017 в 8:36 PST

Фотографии со сторонниками Трампа оказались популярны и в русскоязычном сегменте Сети.

Также внимательные зрители нашли повод для шуток на самой инаугурации Трампа. Причем объектом для насмешек становились и зрители церемонии.

Когда пришёл на церемонию со своим пакетом и клеем pic.twitter.com/cWNJ9h92UV — JE SUIS KOROBKOV (@LimitaVIP) 20 января 2017 г.

Под раздачу попал и 42-й президент США Билл Клинтон, который слишком много внимания уделил дочери Дональда Трампа Иванке.