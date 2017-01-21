Как мир встретил Трампа-президента

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Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Pat Benic
С 20 января Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США. В мире на эту новость отреагировали неоднозначно. Для кого-то это стало символом грядущих перемен и надежды на будущее, для кого-то – сильным эмоциональным потрясением и поводом для отчаяния.
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Сторонники бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон так и не смогли смириться с поражением своего кандидата. Борьбу с Дональдом Трампом они вели, главным образом, в Сети. Однако в день его инаугурации приняли решение выйти на улицы.

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Дональд Джон Трамп президент США

Речь идет не только о протестных акциях, выражающихся главным образом в скандировании оскорбительных лозунгов и в намеках на связь республиканца с Кремлем, но и о массовых погромах. Протестующие били витрины, громили магазины и другими способами демонстрировали свое несогласие с Дональдом Трампом. Впрочем, под раздачу попали заведения, никакого отношения к новому американскому лидеру не имеющие.

Настроенные более мирно демонстранты просто устраивали разного рода марши.

Впрочем, наибольшую активность противники Дональда Трампа развернули в Сети. Церемонии инаугурации 45-го президента США было посвящено огромное количество сообщений и далеко не все они были лестными. Так, эксцентричного республиканца сравнили с Бейном – злодеем из финальной части трилогии про Бэтмена от Кристофера Нолана.

Издание The Slot опубликовало материал под названием "10 GIF-анимаций, которые позволят вам чувствовать себя лучше после дня инаугурации". На всех десяти повторяется один и тот же момент – президент Национального института политики и исполнительный директор издательства Washington Summit Ричард Спенсер получает по лицу от одного из протестующих.

Впрочем, у Дональда Трампа оказалось и множество сторонников. Они оказались менее агрессивными и свою политическую позицию предпочли выражать более мирными поступками.

Фотографии со сторонниками Трампа оказались популярны и в русскоязычном сегменте Сети.

Также внимательные зрители нашли повод для шуток на самой инаугурации Трампа. Причем объектом для насмешек становились и зрители церемонии.

Под раздачу попал и 42-й президент США Билл Клинтон, который слишком много внимания уделил дочери Дональда Трампа Иванке.

21 января 2017, 12:42
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