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Как мир встретил Трампа-президента
Сторонники бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон так и не смогли смириться с поражением своего кандидата. Борьбу с Дональдом Трампом они вели, главным образом, в Сети. Однако в день его инаугурации приняли решение выйти на улицы.
Речь идет не только о протестных акциях, выражающихся главным образом в скандировании оскорбительных лозунгов и в намеках на связь республиканца с Кремлем, но и о массовых погромах. Протестующие били витрины, громили магазины и другими способами демонстрировали свое несогласие с Дональдом Трампом. Впрочем, под раздачу попали заведения, никакого отношения к новому американскому лидеру не имеющие.
Anti-Trump protesters take to the streets on the day of the #inauguration of the 45th US president https://t.co/Rve1LorsqB #inaugurationday pic.twitter.com/BaEQKqQHeZ— euronews (@euronews) 20 января 2017 г.
Настроенные более мирно демонстранты просто устраивали разного рода марши.
В Пенсильвании люди в шапках-ушанках устроили марш под советский гимн: https://t.co/w1GwL1Pph0 pic.twitter.com/xLLjHNpEZw— Life | Новости (@lifenews_ru) 20 января 2017 г.
Впрочем, наибольшую активность противники Дональда Трампа развернули в Сети. Церемонии инаугурации 45-го президента США было посвящено огромное количество сообщений и далеко не все они были лестными. Так, эксцентричного республиканца сравнили с Бейном – злодеем из финальной части трилогии про Бэтмена от Кристофера Нолана.
lmao https://t.co/V1QX6qnhim pic.twitter.com/9u8Hyhc7C4— Emma Carmichael (@emmacargo) 20 января 2017 г.
Издание The Slot опубликовало материал под названием "10 GIF-анимаций, которые позволят вам чувствовать себя лучше после дня инаугурации". На всех десяти повторяется один и тот же момент – президент Национального института политики и исполнительный директор издательства Washington Summit Ричард Спенсер получает по лицу от одного из протестующих.
Richard Spencer got punched in the face during the protests at Trump's #inauguration pic.twitter.com/oQAwtbtEeT— Gender-Professecs (@MrTrunney) 20 января 2017 г.
Впрочем, у Дональда Трампа оказалось и множество сторонников. Они оказались менее агрессивными и свою политическую позицию предпочли выражать более мирными поступками.
Фотографии со сторонниками Трампа оказались популярны и в русскоязычном сегменте Сети.
Доброе утро pic.twitter.com/ArxZXzEc7e— Крабовый киберсотник (@Zhitnipalzhi) 21 января 2017 г.
Также внимательные зрители нашли повод для шуток на самой инаугурации Трампа. Причем объектом для насмешек становились и зрители церемонии.
Когда пришёл на церемонию со своим пакетом и клеем pic.twitter.com/cWNJ9h92UV— JE SUIS KOROBKOV (@LimitaVIP) 20 января 2017 г.
Под раздачу попал и 42-й президент США Билл Клинтон, который слишком много внимания уделил дочери Дональда Трампа Иванке.
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