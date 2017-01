Трамп присягнул на двух Библиях

Знаменательный для истории Америки день Дональд Трамп начал с посещения церкви Святого Иоанна в Вашингтоне. Присутствие на богослужении – традиционная часть инаугурации. После этого Трамп с будущей первой леди приехали с визитом вежливости в Белый дом, где их встретили уходящий президент Барак Обама с супругой. Меланья Трамп, одетая в шикарное голубое платье, вручила Мишель Обаме подарок. Судя по цвету коробки, это может быть что-то от Tiffany, предположили местные журналисты.

Для супруги Барака Обамы этот жест стал неожиданностью и пока еще действующему президенту пришлось даже ненадолго покинуть гостей, чтобы отнести подарок внутрь резиденции. Репортеры CNN, которые вели трансляцию с лужайки у Белого дома, сравнили Меланью Трамп с Жаклин Кеннеди, которая была первой леди США в начале 60-х годов ХХ века.

После визита к уходящему президенту Трамп, его супруга и чета вице-президента Майкла Пенса направились на Капитолийский холм, к зданию Конгресса, для принятия присяги. Первым, положа руку на Библию, присягу принес вице-президент. А Дональд Трамп принес присягу сразу на двух Библиях: подаренной ему матерью в честь окончания воскресной школы и принадлежавшей 16-му президенту США Аврааму Линкольну. Небольшой дождь, накрапывающий в Вашингтоне немного смазал яркость происходящего, которую Трамп раскрасил новыми красками своей инаугурационной речью.

Кинув камень в огород своих предшественников, 45-й президент США сказал, что 20 января 2017 года запомнится как день, когда страной начали управлять люди. "Америка станет снова выигрывать, выигрывать, как никогда раньше. Мы вернем наши мечты. Мы построим новые дороги, новые мосты через всю страну. Мы вернем людям работу", – декларировал Трамп с трибуны у Капитолия.

Новый президент США также пообещал своему народу, что теперь многое, если не все, будет зависеть от граждан Америки. "Сегодня мы не только передаем власть от одного президента другому, мы возвращаем власть народу. Будет новый принцип руководства страной: все решения будут служить американскому народу", – сказал Дональд Трамп.

Не обошел он и тему терроризма, пообещав стереть это явление с лица земли за годы своего президентства. "Когда Америка едина, ее не остановить!" – уверенно сказал Трамп и заверил, что Штаты будут стремиться к дружбе со всеми странами, но при понимании, что все защищают свои интересы. "Мы сделаем Америку снова великой!" – поставил точку в своем выступлении президент. Завершилась церемония исполнением гимна США The Star-Spangled Banner ("Знамя, усыпанное звездами").За несколько часов до инаугурации Трампа уходящий президент Барак Обама по традиции оставил в верхнем ящике рабочего стола в Овальном кабинете записку своему сменщику. Текст послания не раскрывается и вряд ли новый хозяин американской администрации его обнародует – это глубоко личные отношения двух политиков. Покидая Белый дом, Обама подчеркнул, что будет скучать по нему. На своей страничке в Twitter он поблагодарил американцев и назвал служение народу большой честью.

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man.