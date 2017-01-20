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Трамп присягнул на двух Библиях
Знаменательный для истории Америки день Дональд Трамп начал с посещения церкви Святого Иоанна в Вашингтоне. Присутствие на богослужении – традиционная часть инаугурации. После этого Трамп с будущей первой леди приехали с визитом вежливости в Белый дом, где их встретили уходящий президент Барак Обама с супругой. Меланья Трамп, одетая в шикарное голубое платье, вручила Мишель Обаме подарок. Судя по цвету коробки, это может быть что-то от Tiffany, предположили местные журналисты.
Для супруги Барака Обамы этот жест стал неожиданностью и пока еще действующему президенту пришлось даже ненадолго покинуть гостей, чтобы отнести подарок внутрь резиденции. Репортеры CNN, которые вели трансляцию с лужайки у Белого дома, сравнили Меланью Трамп с Жаклин Кеннеди, которая была первой леди США в начале 60-х годов ХХ века.
Melania Trump dons powder blue Ralph Lauren suit, harkening back to Jacqueline Kennedy Onassis' iconic style https://t.co/HPXAPwvig9 pic.twitter.com/xpi7ayBdKH— CNN (@CNN) 20 января 2017 г.
После визита к уходящему президенту Трамп, его супруга и чета вице-президента Майкла Пенса направились на Капитолийский холм, к зданию Конгресса, для принятия присяги. Первым, положа руку на Библию, присягу принес вице-президент. А Дональд Трамп принес присягу сразу на двух Библиях: подаренной ему матерью в честь окончания воскресной школы и принадлежавшей 16-му президенту США Аврааму Линкольну. Небольшой дождь, накрапывающий в Вашингтоне немного смазал яркость происходящего, которую Трамп раскрасил новыми красками своей инаугурационной речью.
Кинув камень в огород своих предшественников, 45-й президент США сказал, что 20 января 2017 года запомнится как день, когда страной начали управлять люди. "Америка станет снова выигрывать, выигрывать, как никогда раньше. Мы вернем наши мечты. Мы построим новые дороги, новые мосты через всю страну. Мы вернем людям работу", – декларировал Трамп с трибуны у Капитолия.
Новый президент США также пообещал своему народу, что теперь многое, если не все, будет зависеть от граждан Америки. "Сегодня мы не только передаем власть от одного президента другому, мы возвращаем власть народу. Будет новый принцип руководства страной: все решения будут служить американскому народу", – сказал Дональд Трамп.
It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man.— President Obama (@POTUS) 20 января 2017 г.
Противники Трампа не давали покоя миллиардеру и в торжественный
день инаугурации. Около ста человек пытались блокировать в центре Вашингтона пропускной
пункт у так называемого периметра безопасности вдоль инаугурационного маршрута.
Люди протестовали против политики Трампа, касающейся глобального потепления.
Многие из них выкрикивали лозунг "Так работает демократия!", а на плакатах красовалась надпись "Лжец".
За день до инаугурации Трампа в Вашингтоне и Нью-Йорке произошли столкновения между его сторонниками и противниками. В столице США полиции пришлось вмешаться и даже применить слезоточивый газ, чтобы не допустить обострения ситуации и предотвратить более серьезные инциденты.
Anti-#Trump protesters arrive at National Press Club where the alt-right #Inauguration #DeploraBall is gathering #DisruptJ20 pic.twitter.com/Et4lcjdNqf— Alexander Rubinstein (@AlexR_DC) 20 января 2017 г.
В Вашингтоне противники избранного президента собрались у здания Национального клуба печати, там в честь предстоящей инаугурации Трампа проходил "Бал убожеств". Мероприятие назвали в насмешку над бывшим кандидатом демократов Хиллари Клинтон, которая однажды использовала это обидное слово по отношению к сторонникам Трампа. Когда рядом со зданием появился человек с флагом, на котором был написан лозунг в поддержку Трампа, демонстранты попытались напасть на него и гнались за ним целый квартал, бросая в спину камни, пока он не добежал до Театра Уоррена, где собиралась компания его единомышленников, собиравшихся отправиться на другое мероприятие.
Meanwhile a few thousand at Central Park West #trumptower with #MichaelMoore @CaptainsLog2017 @MrSpock2017 & Cher & Sally Fields were there! pic.twitter.com/sVUL6svi85— T'Pau2017 (@TPau2017) 20 января 2017 г.
В родном же для Трампа Нью-Йорке около небоскреба Trump Tower на Манхэттене собрались несколько тысяч человек, среди которых были мэр города Билл де Блазио, проповедник Альфред Шарптон, режиссер Майкл Мур, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало. Все они были настроены против избранного президента. Двукратный обладатель "Оскара" Де Ниро выступал первым, назвав Трампа "дурным примером для всей страны и этого города". Болдуин, который в цикле передач пародирует избранного президента на телеканале NBC, крайне критически отозвался о назначенцах в новую администрацию.
#Болдуин кривляется, #ДеНиро обзывает: в Нью-Йорке прошел #митинг против Трампа— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 20 января 2017 г.
Смотрите ВИДЕО: https://t.co/SF1o2ZSwWy#ньюйорк #трамп pic.twitter.com/TWhYhzLFlW
Полиция не исключает, что события, предшествующие инаугурации
Трампа повторятся в крупных американских городах и в ближайшие дни. Стражи порядка продолжают нести службу в усиленном режиме.
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