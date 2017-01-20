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Трамп присягнул на двух Библиях

Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: кадр youtube.com
Эпоха правления первого темнокожего президента США Барака Обамы стала частью истории. Новый хозяин Белого дома, миллиардер и медиамагнат Дональд Трамп принял присягу и на четыре года вступил в права 45-го президента США.
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Знаменательный для истории Америки день Дональд Трамп начал с посещения церкви  Святого Иоанна в Вашингтоне.  Присутствие на богослужении – традиционная часть инаугурации. После этого Трамп с будущей первой леди приехали с визитом вежливости в Белый дом, где их встретили уходящий президент Барак Обама с супругой. Меланья Трамп, одетая в шикарное голубое платье, вручила Мишель Обаме подарок. Судя по цвету коробки, это может быть что-то от Tiffany, предположили местные журналисты.  

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Для супруги Барака Обамы этот жест стал неожиданностью и пока еще действующему президенту пришлось даже ненадолго покинуть гостей, чтобы отнести подарок внутрь резиденции. Репортеры CNN, которые вели трансляцию с лужайки у Белого дома,  сравнили Меланью Трамп с Жаклин Кеннеди, которая была первой леди США в начале 60-х годов ХХ века.

После визита к уходящему президенту Трамп, его супруга и чета вице-президента Майкла Пенса направились на Капитолийский холм, к зданию Конгресса, для принятия присяги. Первым, положа руку на Библию, присягу принес вице-президент. А Дональд Трамп принес присягу сразу на двух Библиях: подаренной ему матерью в честь окончания воскресной школы и принадлежавшей 16-му президенту США Аврааму Линкольну. Небольшой дождь, накрапывающий в Вашингтоне немного смазал яркость происходящего, которую Трамп раскрасил новыми красками своей инаугурационной речью.

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Pat Benic

Кинув камень в огород своих предшественников, 45-й президент США  сказал, что 20 января 2017 года запомнится как день, когда страной начали управлять люди.  "Америка станет снова выигрывать, выигрывать, как никогда раньше. Мы вернем наши мечты. Мы построим новые дороги, новые мосты через всю страну. Мы вернем людям работу", – декларировал Трамп с трибуны у Капитолия.

Новый президент США также пообещал своему народу, что теперь многое, если не все, будет зависеть от граждан Америки. "Сегодня мы не только передаем власть от одного президента другому, мы возвращаем власть народу. Будет новый принцип руководства страной: все решения будут служить американскому народу", – сказал Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: кадр youtube.com

Не обошел он и тему терроризма, пообещав стереть это явление с лица земли за годы своего президентства. "Когда Америка едина, ее не остановить!" – уверенно сказал Трамп и заверил, что Штаты будут стремиться к дружбе со всеми странами, но при понимании, что все защищают свои интересы. "Мы сделаем Америку снова великой!" – поставил точку в своем выступлении президент. Завершилась церемония исполнением гимна США The Star-Spangled Banner ("Знамя, усыпанное звездами").
Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: кадр youtube.com
За несколько часов до инаугурации Трампа уходящий президент Барак Обама по традиции оставил в верхнем ящике рабочего стола в Овальном кабинете записку своему сменщику. Текст послания не раскрывается и вряд ли новый хозяин американской администрации его обнародует – это глубоко личные отношения двух политиков. Покидая Белый дом, Обама подчеркнул, что будет скучать по нему. На своей страничке в Twitter он поблагодарил американцев и назвал служение народу большой честью.

Противники Трампа не давали покоя миллиардеру и в торжественный день инаугурации. Около ста человек пытались блокировать в центре Вашингтона пропускной пункт у так называемого периметра безопасности вдоль инаугурационного маршрута. Люди протестовали против политики Трампа, касающейся глобального потепления. Многие из них выкрикивали лозунг "Так работает демократия!", а на плакатах красовалась надпись "Лжец".

За день до инаугурации Трампа в Вашингтоне и Нью-Йорке произошли столкновения между его сторонниками и противниками.  В столице США полиции пришлось вмешаться и даже применить слезоточивый газ, чтобы не допустить обострения ситуации и предотвратить более серьезные инциденты.


В Вашингтоне противники избранного президента собрались у здания Национального клуба печати, там в честь предстоящей инаугурации Трампа проходил "Бал убожеств". Мероприятие назвали в насмешку над бывшим кандидатом демократов Хиллари Клинтон, которая однажды использовала это обидное слово по отношению к сторонникам Трампа. Когда рядом со зданием появился человек с флагом, на котором был написан лозунг в поддержку Трампа, демонстранты попытались напасть на него и гнались за ним целый квартал, бросая в спину камни, пока он не добежал до Театра Уоррена, где собиралась компания его единомышленников, собиравшихся отправиться на другое мероприятие.

В родном же для Трампа Нью-Йорке около небоскреба Trump Tower на Манхэттене собрались несколько тысяч человек, среди которых были мэр города Билл де Блазио, проповедник Альфред Шарптон, режиссер Майкл Мур, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало. Все они были настроены против избранного президента. Двукратный обладатель "Оскара" Де Ниро выступал первым, назвав Трампа "дурным примером для всей страны и этого города". Болдуин, который в цикле передач пародирует избранного президента на телеканале NBC, крайне критически отозвался о назначенцах в новую администрацию.


Полиция не исключает, что события, предшествующие инаугурации Трампа повторятся в крупных американских городах и в ближайшие дни. Стражи порядка продолжают нести службу в усиленном режиме.

Автор: Александр Пельт20 января 2017, 21:31

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