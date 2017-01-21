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Видео первого танца Дональда и Меланьи Трамп на инаугурации

Трогательным моментом завершилась церемония официального вступления в должность президента США
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Что ждет Меланью Трамп

Американские первые леди всегда становились примерами для подражания
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Стильная Меланья Трамп восхитила видом

Меланья Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/CNP
На церемонию официального вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа его жена Меланья пришла в светло-голубом пальто. Этот наряд настолько хорошо смотрелся на новоиспеченной первой леди, что даже самые заядлые критики не стали искать повода для придирок.
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Не секрет, что большая часть американских СМИ в ходе президентской гонки поддерживали противника Дональда Трама – бывшую главу Госдепартамента США Хиллари Клинтон. И даже тот факт, что на выборах победил эксцентричный республиканец не заставил их быть более объективными. Постоянная критика Трампа и всей его семьи не просто продолжилась, ее градус возрос.

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Под особо пристальным вниманием оказалась Меланья Трамп. Еще во время избирательной компании в качестве компромата на нее использовались фотосессии, в которых она принимала участие будучи фотомоделью. В дальнейшем тема некоей неприличности Меланьи стала одной из основных, поднимающихся в выступающих против избранного президента США изданиях.

Однако на инаугурацию своего мужа Мелания Трамп подобрала настолько элегантный и подходящий ситуации наряд, что даже самые заядлые критики не нашли к чему придраться. Пальто небесно голубого цвета от Ральфа Лорена и соответствующие аксессуары создали идеальный образ, полностью соответствующий статусу первой леди.

На канале CNN ее наряд сравнили с образом Жаклин Кеннеди на инаугурации ее мужа в 1961 году. Тут необходимо добавить, что Жаклин была и остается одной из самых любимых первых леди США, поэтому подобное сравнение можно расценивать как кредит доверия от американского общества и своеобразное принятие Меланьи Трамп с его стороны.

Не подвело чувство стиля Меланью и при выборе наряда на торжественный бал после инаугурации. Своей первый танец в качестве жены президента она исполнила в белом платье от дизайнера Эрве Пьера.

Активно обсуждали наряд новоиспеченной первой леди и в Сети. Причем в американском ее сегменте оказалось больше едких и откровенно провокационных комментариев. Многие сторонники Хиллари Клинтон до сих пор не смирились с поражением своего кандидата. И пока одни из них громили витрины магазинов во время массовых протестов, другие вели свою борьбу в интернете, напоминая о существовании интимных снимков Меланьи Трамп или отказываясь видеть ее чувство стиля.

Не обошлось и без ставших традиционными для сторонников Хиллари Клинтон отсылок к Гарри Поттеру.

Русскоязычный сегмент Сети оказался настроен к новой первой леди США куда как более положительно.

21 января 2017, 11:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые провокационные фото Мелании Трамп

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