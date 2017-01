Стильная Меланья Трамп восхитила видом

На церемонию официального вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа его жена Меланья пришла в светло-голубом пальто. Этот наряд настолько хорошо смотрелся на новоиспеченной первой леди, что даже самые заядлые критики не стали искать повода для придирок.

Не секрет, что большая часть американских СМИ в ходе президентской гонки поддерживали противника Дональда Трама – бывшую главу Госдепартамента США Хиллари Клинтон. И даже тот факт, что на выборах победил эксцентричный республиканец не заставил их быть более объективными. Постоянная критика Трампа и всей его семьи не просто продолжилась, ее градус возрос.

Под особо пристальным вниманием оказалась Меланья Трамп. Еще во время избирательной компании в качестве компромата на нее использовались фотосессии, в которых она принимала участие будучи фотомоделью. В дальнейшем тема некоей неприличности Меланьи стала одной из основных, поднимающихся в выступающих против избранного президента США изданиях.

Melania Trump dons powder blue Ralph Lauren suit, harkening back to Jacqueline Kennedy Onassis' iconic style https://t.co/HPXAPwvig9 pic.twitter.com/xpi7ayBdKH — CNN (@CNN) 20 января 2017 г.

Однако на инаугурацию своего мужа Мелания Трамп подобрала настолько элегантный и подходящий ситуации наряд, что даже самые заядлые критики не нашли к чему придраться. Пальто небесно голубого цвета от Ральфа Лорена и соответствующие аксессуары создали идеальный образ, полностью соответствующий статусу первой леди.

President Trump and First Lady Melania Trump wave to the crowd while walking along the Inaugural parade route in Washington, D.C. pic.twitter.com/O31GBVhQed — ABC News (@ABC) 20 января 2017 г.

На канале CNN ее наряд сравнили с образом Жаклин Кеннеди на инаугурации ее мужа в 1961 году. Тут необходимо добавить, что Жаклин была и остается одной из самых любимых первых леди США, поэтому подобное сравнение можно расценивать как кредит доверия от американского общества и своеобразное принятие Меланьи Трамп с его стороны.

Не подвело чувство стиля Меланью и при выборе наряда на торжественный бал после инаугурации. Своей первый танец в качестве жены президента она исполнила в белом платье от дизайнера Эрве Пьера.

President Trump and First Lady Melania Trump share their first dance at inaugural ball. https://t.co/1y0n4xdTmX pic.twitter.com/5nStd3HFeX — ABC News (@ABC) 21 января 2017 г.

Активно обсуждали наряд новоиспеченной первой леди и в Сети. Причем в американском ее сегменте оказалось больше едких и откровенно провокационных комментариев. Многие сторонники Хиллари Клинтон до сих пор не смирились с поражением своего кандидата. И пока одни из них громили витрины магазинов во время массовых протестов, другие вели свою борьбу в интернете, напоминая о существовании интимных снимков Меланьи Трамп или отказываясь видеть ее чувство стиля.

Не обошлось и без ставших традиционными для сторонников Хиллари Клинтон отсылок к Гарри Поттеру.

Русскоязычный сегмент Сети оказался настроен к новой первой леди США куда как более положительно.