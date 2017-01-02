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Конгресс взбунтовался против Трампа

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Albin Lohr-Jones
Избранный президент США Дональд Трамп в первый же день после инаугурации намерен отменить многие решения своего предшественника, заявил представитель штаба миллиардера Шон Спайсер. В ответ на данное сообщение в конгрессе США пообещали противодействовать отмене антироссийских санкций.
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Трамп намерен отменить акты и законы, которые были приняты при Бараке Обаме за последние восемь лет. Это меры, которые, как считают в окружении избранного лидера, затрудняли как экономический рост, так и процесс создания новых рабочих мест. Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне.

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Дональд Джон Трамп Избранный президент США, медиамагнат

Меж тем член палаты представителей Адам Шифф поспешил заверить в эфире на канале ABC , что если Дональд Трамп захочет отменить санкции против Москвы, введенные Бараком Обамой, то он столкнется с "решительным противодействием" со стороны конгресса США. "Мы считаем, что необходимо сделать больше, – указал Шифф, который является членом комитета по разведке в нижней палате Конгресса. – Честно говоря, мы (в Конгрессе) не думаем, что уже предпринятых мер достаточно для сдерживания России, и в дальнейшем вы увидите серьезную поддержку со стороны обеих партий, направленную на усиление санкций".

Кроме того Шифф раскритиковал избранного президента за то, что он публично усомнился в предположениях о якобы причастности России к хакерским атакам во время выборов. "Трамп должен прекратить принижать разведчиков, на которых ему придется полагаться, когда он станет президентом", – сказал демократ от штата Калифорния. По словам конгрессмена, многие демократы и республиканцы, включая самых известных сторонников введения антироссийских ограничительных мер – сенаторов Линдси Грэма и Джона Маккейна, – приложат значительные усилия, чтобы попытаться принять в Конгрессе "серьезный пакет санкций" против России.

Как писали Dni.ru, в конце декабря 2016 года администрация Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц за "вмешательство в выборы", а также "давление на американских дипломатов". Кроме того, Вашингтон выслал из страны 35 российских дипломатов. В ответ президент Владимир Путин принял решение не высылать их американских коллег из Москвы. Трамп поприветствовал этот шаг российского лидера.

Автор: Олег Райцин2 января 2017, 10:32

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