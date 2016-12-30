Обезумевший Обама придумал санкции против детей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о закрытии англо-американской школы в Москве. По мнению дипломата, президент США Барак Обама "совсем обезумел" и уже придумывает санкции против своих же маленьких граждан.

"Американские официальные лица "анонимно пробрифинговали " свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь", – написала Захарова у себя в Facebook.

Дипломат призвала американские СМИ признаться, что они в очередной раз распространили неверную информацию с подачи официальных источников. "Обычно у Деда Мороза просят что-нибудь принести. В этом году я попрошу его кого-нибудь унести", – шутливо заключила Захарова, вероятно, имея в виду Барака Обаму.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что первым ответом Кремля на новые санкции США якобы станет закрытие англо-американской школы. В самом учебном заведении эту информацию опровергли.

Ранее Барак Обама заявил, что вместе с введением новых ограничительных мер в отношении Москвы из Вашингтона и Сан-Франциско будут высланы более 30 российских дипломатов."Эти действия предпринимаются в ответ на преследование россиянами американских дипломатов и на действия со стороны указанных дипломатов, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике", – сообщил сотрудник администрации американского президента.