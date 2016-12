Кремль признали непричастным к итогам выборов в США

"Распоряжения Обамы не распространяются на WikiLeaks. Это касается и взлома системы учета голосов, в пользу которому нет никаких доказательств", – сообщается в аккаунте Wilileaks в социальной сети Twitter.

Также представители организации прокомментировали и новый пакет санкций, согласно которому из США были высланы 35 российских дипломатов, сообщает газета "Известия". В частности, по мнению Wikileaks, такие меры являются нарушением Венской конвенции.

Между тем спецслужбы Соединенных Штатов опубликовали доклад о приписываемых России кибератаках. Согласно документу, Кремль проводит хакерские диверсии как против властей США, так и против американского народа.

По мнению спецслужб, нападения на американские сервера якобы проводились в рамках десятилетней хакерской программы, направленной на разрушение инфраструктуры страны. Также ФБР и АНБ обвинили Россию в атаках на политические организации, университеты и так далее.

В Соединенных Штатах предположили, что за взломами стоят две известные хакерские организации. "Первая постоянная известная угроза APT 28", она же группа Fancy Bear, атаковала сервера Демократической партии летом 2015 года, а APT 89 – Cozy Bear – весной 2016 года. Также ФБР и АНБ отметили, что российские хакеры провели "разрушительные атаки" и на другие страны.

BREAKING: US Treasury: Pres. Obama issues new sanctions against Russia over election-related hacking; names specific individuals, entities. pic.twitter.com/ee05jqtN12