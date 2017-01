Звезды хотят сорвать инаугурацию Трампа

Активисты планируют заблокировать 12 контрольно-пропускных пунктов охраны в американской столице, чтобы помешать инаугурационным мероприятиям. Кроме того, в DisruptJ20 намереваются провести многокилометровый парад по одному из главных проспектов Вашингтона и заблокировать группами несогласных все более-менее значимые дороги и магистрали. "Мы хотим увидеть, как в этом городе и по всей стране кипит восстание", – цитирует Reuters организатора мероприятий Дэвида Терстона.

Намеченные акции протеста поддержали и некоторые звезды, в том числе певица Шер. "Присоединяйтесь к маршу в Вашингтоне. Если вы протестуете у себя дома, включите телевизор и сразу выключите его, когда инаугурация Трампа начнется", – написала она на своей странице в социальной сети Twitter.

JOIN MARCH IN D.C.,2PROTEST TRUMP REGIME‼️2 PROTEST IN YOUR OWN HOME…TURN ON TV,AND AS TRUMPS INAUGURAL STARTS…

TURN TV OFF

#TURNHIMOFF