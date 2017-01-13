Звезды хотят сорвать инаугурацию Трампа

В Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января").

Активисты планируют заблокировать 12 контрольно-пропускных пунктов охраны в американской столице, чтобы помешать инаугурационным мероприятиям. Кроме того, в DisruptJ20 намереваются провести многокилометровый парад по одному из главных проспектов Вашингтона и заблокировать группами несогласных все более-менее значимые дороги и магистрали. "Мы хотим увидеть, как в этом городе и по всей стране кипит восстание", – цитирует Reuters организатора мероприятий Дэвида Терстона.

Намеченные акции протеста поддержали и некоторые звезды, в том числе певица Шер. "Присоединяйтесь к маршу в Вашингтоне. Если вы протестуете у себя дома, включите телевизор и сразу выключите его, когда инаугурация Трампа начнется", – написала она на своей странице в социальной сети Twitter.

JOIN MARCH IN D.C.,2PROTEST TRUMP REGIME‼️2 PROTEST IN YOUR OWN HOME…TURN ON TV,AND AS TRUMPS INAUGURAL STARTS…

TURN TV OFF����

#TURNHIMOFF — Cher (@cher) 13 января 2017 г.

К несогласным примкнули актрисы Скарлетт Йоханссон и Джулианна Мур, а также другие знаменитости. Они намерены присоединиться к женскому маршу протеста против избранного главы государства на следующий день после его инаугурации.

Dni.Ru писали, что Соединенные Штаты накрыла волна негодования сразу после победы кандидата от республиканцев на выборах. Наиболее массовые акции прошли в традиционно "демократических" штатах – Вашингтоне, Калифорнии, Массачусетсе, Нью-Йорке, Филадельфии. Наиболее суровыми оказались протесты в Портленде, где несогласные с итогами выборов жгли автомобили и ломали трансформаторные будки. Нападению подверглись и некоторые сторонники Трампа.



