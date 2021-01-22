Бросила у трапа самолета: Меланья Трамп публично унизила мужа

Брак экс-президента США с моделью трещит по швам. Меланья Трамп публично унизила мужа.

Инцидент произошел во Флориде. На записи, распространившейся в соцсетях, можно увидеть, как супруги покидают лайнер. Бывший президент на несколько секунд останавливается возле трапа, чтобы поприветствовать журналистов. Меланья Трамп же проходит мимо и садится в машину.

Слухи о проблемах в семье бывшего главы Белого дома ходят уже несколько месяцев. В окружении пары рассказали, что модель уже давно хочет расстаться с мужем, но все ждет подходящего момента. По некоторым данным, супруги даже спят в разных комнатах.

Эксперт по языку тела Брюс Дарем проанализировал поведение пары на последних видео. По его словам, в отношениях Дональда и Меланьи Трамп происходят изменения. Однак развод им не грозит: скорее всего, жена займет главенствующую роль.