Трамп заболел коронавирусом

Президент США Дональд Трамп сообщил о своем диагнозе. Политик и его супруга Меланья заболели коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус после обнаружения этой болезни у своей помощницы. Выяснилось, что политик также заразился COVID-19. Об этом он сообщил сам на своей странице в "Твиттер".

Немногим ранее Дональд Трамп сообщил подписчикам о том, что положительный тест на COVID-19 получила его советница Хоуп Хикс. После этого президент США с супругой прошли тестирование сами и, не дожидаясь его результатов, ушли на самоизоляцию. Дальнейшие событие показали, что это было сделано не зря.

Американское общество по традиции разделилось на два довольно жестко противостоящих друг другу лагеря. Одни желают американскому лидеру и его супруге скорейшего выздоровления, другие же настроены менее миролюбиво, считая Дональда Трампа источником многих бед США. В частности, главу Белого дома обвиняют в том числе и в недостаточно эффективной борьбе с коронавирусом.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Напомним, коронавирус в США привел к тяжелейшим последствиям. Все мировые СМИ облетели жуткие кадры улиц, заставленных мобильными моргами в Нью-Йорке. Сообщалось о такой нагрузке на городские больницы, с которой те были не в состоянии справиться.

Истории о смертельном COVID-19, парализовавшем медицинскую отрасль США, стихли лишь после начала массовых беспорядков и волнений в американских городах после убийства темнокожего рецидивиста Джорджа Флойда. Об опасности массовых скоплений из-за коронавируса люди на время забыли. Однако, как считают многие специалисты, сейчас всему миру стоит готовиться ко второй волне эпидемии.