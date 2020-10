Трамп заболел коронавирусом

Президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус после обнаружения этой болезни у своей помощницы. Выяснилось, что политик также заразился COVID-19. Об этом он сообщил сам на своей странице в "Твиттер".

Немногим ранее Дональд Трамп сообщил подписчикам о том, что положительный тест на COVID-19 получила его советница Хоуп Хикс. После этого президент США с супругой прошли тестирование сами и, не дожидаясь его результатов, ушли на самоизоляцию. Дальнейшие событие показали, что это было сделано не зря.

Американское общество по традиции разделилось на два довольно жестко противостоящих друг другу лагеря. Одни желают американскому лидеру и его супруге скорейшего выздоровления, другие же настроены менее миролюбиво, считая Дональда Трампа источником многих бед США. В частности, главу Белого дома обвиняют в том числе и в недостаточно эффективной борьбе с коронавирусом.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!