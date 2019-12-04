Меланья Трамп перестала спать с мужем

Первая леди США не сразу переехала в Белый дом после того, как Дональд Трамп стал президентом. Любопытно, что и сейчас Меланья проводит с ним не так много времени.
После инаугурации мужа ее ждали в Белом доме. Однако экс-модель предпочла семейный пентхаус в Нью-Йорке, решив остаться с сыном, пока не закончится учебный год в школе. Воссоединились супруги только в июне 2017 года.
А сейчас выяснилось, что президент США и Меланья Трамп спят в разных комнатах, передает телеканал "360". В биографической книге о главной женщине Америки сказано, что спальня политика расположена на втором уровне резиденции, а его супруги – на третьем.
Раньше в апартаментах Меланьи Трамп жила мать Мишель Обамы. Возле спальни первой леди США находится "гламурная комната", где ей наносят макияж и делают прическу. А еще на этаже есть спортивный зал с тренажерами и оборудованием для занятий пилатесом.
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