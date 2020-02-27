Меланья Трамп удивила резкой сменой имиджа

В президентский дворец в Нью-Дели Меланья Трамп явилась в ярко-розовом наряде от Carolina Herrera, напоминающем свободный балахон. Это совсем несвойственно для супруги американского лидера. Ведь она, как правило, выбирает приталенные силуэты, чтобы подчеркнуть достоинства своей фигуры.
Во время посещения Индии же экс-модель неожиданно резко сменила имидж. Поклонники Меланьи Трамп были удивлены подобному выбору платья.
Можно предположить, что таким образом первая леди США постаралась учесть местные традиции и приблизиться к образу первой леди Индии Савиты Ковинд, представшей на приеме в свободном зелено-малиновом сари. Местное население надевает яркие вещи всегда, когда речь идет о торжественных приемах, передает Teleprogramma.pro.
Отметим, Меланья Трамп давно является признанной иконой стиля. Ее умение со вкусом одеваться и держаться копируют модницы со всего мира. Жена американского лидера предпочитает элегантный, скромный шик от известных модных брендов.
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