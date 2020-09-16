50-летняя Меланья Трамп произвела фурор в Белом доме

Мероприятие проходило в Белом доме. Участниками дискуссии стали пациенты, у которых диагностирована анемия, а также исследователи и медицинские работники. Они сидели за столом, соблюдая социальную дистанцию в полтора метра.
В центре находилась Меланья Трамп как организатор совещания. Для встречи со специалистами первая леди надела стильное белое платье с поясом от Max Mara за 945 долларов. Бывшая модель добавила ярких красок в свой образ, отдав предпочтение оранжевым туфлям на шпильке.
Как отмечает издание Daily Mail, супруга президента США на протяжении многих лет отдает предпочтение минималистичным нарядам. Также Меланья всегда надевает минимум украшений: на каждой руке красуется лишь одно кольцо. Одно из них – платиновое, а другое – бриллиантовое.
Также первая леди не изменяет привычному макияжу: темные дымчатые тени на веках и розовая помада на губах.
Конечно, Меланья иногда решается на эксперименты. Например, в феврале во время визита в Индию жена Дональда Трампа надела ярко-розовое длинное платье и большие серьги.
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