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Была мила: Меланья Трамп восхитила народ щедростью

Меланья Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Супруга американского президента вместе с ним посетила Великобританию. Меланья Трамп побывала на встрече со школьниками, организованной лондонским отделением Армии спасения. 
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Дональд Трампа и первая леди США прилетели в Туманный Альбион на саммит стран НАТО. Нашлось у экс-модели время и на благотворительность.

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Меланья Трамп фотомодель, дизайнер

Армия спасения с 1865 года поддерживает нуждающихся. Меланья трамп приехала к детям в сопровождении супруги американского посла в Великобритании Сьюзан Джонсон, передает телеканал "360".

Гостьи подарили ребятне игрушки и помогли им делать рождественские венки. Кроме того, Меланья Трамп спела вместе с детьми песню All I Want for Christmas.

Школьники сообщили, что первая леди США была мила, разговорчива и похвалила шляпку одной из девочек. Одна из учениц спросила Меланью Трамп, не приходилось ли ей когда-либо теряться в Белом доме. О том, что ответила жена американского лидера, СМИ не сообщили.

Напомним, ранее стало известно, что президент США и Меланья Трамп спят в разных комнатах. В биографической книге о главной женщине Америки сказано, что спальня политика расположена на втором уровне резиденции, а его супруги – на третьем.

Автор: 5 декабря 2019, 10:15
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