Была мила: Меланья Трамп восхитила народ щедростью

Дональд Трампа и первая леди США прилетели в Туманный Альбион на саммит стран НАТО. Нашлось у экс-модели время и на благотворительность.

Армия спасения с 1865 года поддерживает нуждающихся. Меланья трамп приехала к детям в сопровождении супруги американского посла в Великобритании Сьюзан Джонсон, передает телеканал "360".

Гостьи подарили ребятне игрушки и помогли им делать рождественские венки. Кроме того, Меланья Трамп спела вместе с детьми песню All I Want for Christmas.

Melania Trump visited children at a Salvation Army in London to hand out Christmas ornaments from her ‘Be Best’ campaign and help them make holiday wreaths pic.twitter.com/sDasDAWw9m