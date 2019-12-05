Была мила: Меланья Трамп восхитила народ щедростью

Дональд Трампа и первая леди США прилетели в Туманный Альбион на саммит стран НАТО. Нашлось у экс-модели время и на благотворительность.
Армия спасения с 1865 года поддерживает нуждающихся. Меланья трамп приехала к детям в сопровождении супруги американского посла в Великобритании Сьюзан Джонсон, передает телеканал "360".
Гостьи подарили ребятне игрушки и помогли им делать рождественские венки. Кроме того, Меланья Трамп спела вместе с детьми песню All I Want for Christmas.
Melania Trump visited children at a Salvation Army in London to hand out Christmas ornaments from her ‘Be Best’ campaign and help them make holiday wreaths pic.twitter.com/sDasDAWw9m— Reuters (@Reuters) 4 декабря 2019 г.
Школьники сообщили, что первая леди США была мила, разговорчива и похвалила шляпку одной из девочек. Одна из учениц спросила Меланью Трамп, не приходилось ли ей когда-либо теряться в Белом доме. О том, что ответила жена американского лидера, СМИ не сообщили.
Напомним, ранее стало известно, что президент США и Меланья Трамп спят в разных комнатах. В биографической книге о главной женщине Америки сказано, что спальня политика расположена на втором уровне резиденции, а его супруги – на третьем.
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