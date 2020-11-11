Это же Трамп: жену Байдена "раздели" на глазах у всех

Будущую первую леди Америки неожиданно уличили в копировании нарядов ее предшественницы Мелании Трамп. Единственным отличием были предпочитаемые бренды и более сдержанный стиль у 69-летней особы. Так жена Байдена одевается уже несколько лет подряд.
Джилл Байден преподает английский язык в американском колледже, поэтому она не может одеваться ярко или вычурно, пишет The Sun.
Журналисты заметили, что Джилл выступала на публичных мероприятиях в костюмах и платьях, фасон и расцветка которых до мелочей копируют гардероб Мелании Трамп.
К примеру, в августе 2020 года Джилл выступала на национальной конвенции Демпартии США в черничном платье с запахом, напоминающем платье Трамп, которое та носила на переговорах с королевой Иордании.
Также Байден была замечена в Уилмингтоне в зеленом платье, похожем на наряд жены Трампа, который та надевала в 2017 году в ходе визита той же королевы Рании аль-Абдуллы в Вашингтон.
Кроме того, в прошлом году Мелания надела яркое белое платье в горох. Удивительно, но то же самое выбрала Джилл. Возможно, Байден завидовала первой леди США, и теперь ее мечта встать на ее место осуществилась.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Мелания Трамп хочет подать на развод с Дональдом Трампом после новости о его провале на выборах в США.
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