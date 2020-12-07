"Похожа на большую кучу мяса": появившуюся на митинге Меланию Трамп разнесли за внешний вид

Мелания Трамп всегда старается выглядеть элегантно. Нередко она удостаивается комплиментов. Пользователи Сети отмечают ее чувство стиля и красоту. Но в этот раз народ решил покритиковать супругу президента США.
По их мнению, наряд на митинге в Джорджии был весьма неудачным. Им не понравился темно-красный кожаный плащ с поясом от Alexander McQueen за шесть тысяч долларов. Также Мелания выбрала черные блузку и юбку средней длины, а также туфли-лодочки Manolo Blahnik за 875 долларов.
Как пишет Daily Mail, одному из пользователей Сети показалось, что по одежде Мелании капает кровь. "Первая леди похожа на большую кучу мяса", "На ней одновременно шкура коровы и шкура зебры", – высказались другие.
Некоторые считают, что Мелания ничего не достигла, являясь первой леди США. Мол, она лишь присутствует на встречах и щеголяет в дорогих нарядах.
Очевидно, скоро экс-модель покинет Белый дом, как и ее супруг Дональд Трамп. Согласно предварительным итогам президентских выборов, победу одержал демократ Джо Байден. Действующий президент отказывается признавать итоги голосования. Он уверен, что они были сфальсифицированы.
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