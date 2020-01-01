Рустам Гильфанов Бизнесмен, инвестор

Рустам Гильфанов – один из учредителей IT-компании с международным статусом, известный бизнесмен и специалист в области цифровых технологий, крупный инвестор.



Начало жизненного пути Рустама Гильфанова

Год рождения – 6.01.1983.

Место рождения – Басим, небольшое поселение в Пермском крае, ранее – Пермская область.

Будущий бизнесмен воспитывался в дружной семье военнослужащего и преподавательницы начальных классов. Основные увлечения Гильфанова в детские и юношеские годы – фантастика, математика, научные изыскания.

Путь в науку

Рустам Гильфанов получил среднее образование и продолжил процесс обучения в Удмуртском государственном университете. Это самый крупный и востребованный ВУЗ в Удмуртской Республике. Стал юристом-правоведом в 2005 году. Затем поступил в Международный Восточно-Европейский университет с целью получения специальности "Арбитражный управляющий". Магистратура была наполнена напряженной общественной работой. Рустам Гильфанов в это время – активный участник целого ряда профильных научных и студенческих мероприятий.

Карьерный рост: от студенческой скамьи до престижной компании

Гильфанов обучался в пору стремительного развития виртуальных сетей. Став юристом, будущий известный бизнесмен серьезно заинтересовался разработками в сфере информационных технологий. Рустам Гильфанов начинал предпринимательскую и творческую деятельность практически с ноля. Его первый стартап – итог накопления бесценного опыта в нескольких международных инновационных проектах. Высокий уровень юридических знаний Рустама Гильфанова стал надежным базисом для овладения новым, бурно развивающимся видом предпринимательской деятельности.

Особо знаковым стал 2006 год. Гильфанов Рустам и его партнеры открыли в столице Украины аутсорсинговую IT-компанию с расчетом на широкую международную деятельность. Проект оказался успешным. Компания заявила о себе, как крупный разработчик программного обеспечения для виртуальных игр, маркетинга и финансовой сферы. Закономерный результат – больше сотни инновационных гейминговых приложений и сеть офисных зданий в ряде городов Украины, представительства в Латвии, на Кипре и Мальте.

Рустам Гильфанов использовал возможности компании в нестандартном формате. Основным ресурсом инвестор считает талантливую молодежь. Он растит будущие кадры, создавая перспективу для их карьерного продвижения. Количество штатных сотрудников в компании увеличилось с трех десятков до тысячи за пять лет.

Благотворительная деятельность

Рустам Гильфанов – сторонник корпоративной и общественной ответственности. Его образовательные проекты известны далеко за пределами столицы. Именно ему принадлежит идея создания "ЛакіБукс". Важные благотворительные инициативы Рустам Гильфанов внедряет вместе с фондом "Я Майбутнє України". Задача проекта – поддержка юных талантов и нон-фикшн на украинском языке, распространение трудов ученых, писателей Украины и переводов популярных научных книг.

"ЛакіБукс" стартовал в 2017 году в рамках Международного фестиваля "Книжный Арсенал". В течение следующего года проект стал генеральным партнером фестиваля, как отдельное, специальное направление для детской аудитории. В качестве экспертов в "ЛакіБукс" выступают ученые и знаменитые деятели. Среди них – Татьяна Ковальчук-Скороход, научный сотрудник Института космических исследований НАНУ-ГКАУ и популярный рок-исполнитель Олег Скрипка. "ЛакіБукс" успел заявить о себе на выставках книг в Болонье, Франкфурте-на-Майне и ряде городов Украины.

Проект начинал с активного сотрудничества с библиотеками в восточных областях Украины. В настоящее время он поддерживает связь с двумя сотнями детских библиотечных учреждений страны. Стараниями Гильфанова и руководителей проекта они пополнились пятью тысячами экземпляров научно-популярных работ для юношества. Среди них – книга "Лето длиной в ДНК" Алины Штефан и "Краткая история технологий" Андрея Тужикова. Особый дефицит отечественного нон-фикшна ощущается в восточных и южных областях. Большая часть книги отправляется в детские библиотеки этой части страны. "Книжный" проект для Гильфанова Рустама приобрел особую, сокровенную важность.

Работы по реконструкции детской библиотеки в столице Украины с перспективой образования оригинального библиохаба – следующая инициатива Рустама Гильфанова и руководителей проекта "Бібліотеки Майбутнього". Заслуга руководства компании – создание в библиотечном здании специализированного компьютерного класса. Здесь проводятся курсы программного обучения. Пилотный проект стал техническим базисом для распространения на всю страну.

Гильфанов Рустам поддерживает "живую" деловую связь с фондом "Я Майбутнє України", разрабатывает большой перечень социальных инициатив, финансово поддерживает матерей-одиночек и семьи с ограниченными доходами.

Инвестиции

Гильфанов Рустам в настоящее время инвестирует ресурсы в международные IT-проекты, финансовые технологии, гейминг и потоковое видео.