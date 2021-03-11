Рустам Гильфанов Бизнесмен, инвестор

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Рустам Гильфанов

Ученый, промышленный деятель
Рустам Гильфанов
  • Дата рождения: 20 марта 1976
  • Место рождения: Г. Пермь, Пермский край
  • Знак зодиака: Рыбы

Гильфанов: биография ученого и промышленного деятеля

Рустам Гильфанов

Дата рождения

20 марта 1976

Род деятельности

Разработка и производство противогололедных материалов

Место рождения

Г. Пермь, Пермский край

Образование

Пермский государственный университет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Семейное положение

Женат, есть дети

Гильфанов Рустам Халэфович (Rustam Gilfanov) – ученый и промышленник, создатель уникальных противогололедных материалов современного поколения. Продукция основанного им Уральского завода ПГМ задала высокие стандарты экологической безопасности реагентов. С 2014 года одним из ключевых векторов работы Гильфанова является научная деятельность.

Рустам Халэфович Гильфанов: образование и первые проекты

Рустам Гильфанов – предприниматель

Рустам Халэфович Гильфанов родился в 1976-м в Перми. В школьные годы активно занимался спортом: увлекался футболом и восточными единоборствами. В старших классах изучал иностранные языки, стремясь к международной карьере.

Однако Гильфанов Рустам за несколько месяцев до поступления в вуз пересмотрел свои планы в пользу экономического образования. Предпринимательские способности проявились у него еще в детстве, что отмечали и сверстники, и взрослые.

В 1993 году после интенсивных занятий с репетиторами по математике Рустам Гильфанов поступил в Пермский государственный университет на специальность "Менеджмент и управление производством".

Уже на втором курсе – в 1995 году – запустил свой первый предпринимательский проект. Обнаружив нехватку оборудования на местных автозаправочных станциях и нефтехранилищах, Гильфанов Рустам организовал поставки необходимого оснащения и выстроил эффективную в то время бизнес-модель:

· выявлял дефицит оборудования на предприятиях

· обеспечивал поставки продукции от производителей заказчикам

· не ограничивался узкой специализацией, диверсифицируя деятельность в потребительском секторе

Этот подход оказался универсальным. В 1999 году, завершив обучение в университете, Гильфанов Рустам Халэфович применил тот же принцип к новому направлению – поставкам материалов для путевого хозяйства на столичный рынок. Выяснилось, что рельсы и шпалы, которые в избытке производились на Урале и в Сибири, были в большом дефиците у московских транспортных предприятий.

К тому времени Гильфанов Рустам Халэфович сформировал обширную сеть деловых контактов, что позволило организовать поставки для метрополитена и трамвайного хозяйства. Так предприниматель постепенно расширял географию деятельности.

Бизнес на стыке науки и производства

Работая с московскими транспортными предприятиями, Рустам Гильфанов узнал о серьезных тратах города на поставку зимних реагентов из-за рубежа. Он провел детальный анализ, который показал парадоксальную ситуацию: все основные компоненты противогололедных материалов (ПГМ) в достаточных объемах добывались и производились в Пермском крае, но специализированной отрасли по выпуску таких средств в стране практически не существовало.

Между тем, потребность в качественных реагентах была очевидна. Традиционная пескосоляная смесь, которую применяли во многих городах, имела множество недостатков: вредила окружающей среде, вызывала коррозию металла, повреждала обувь, разъедала кожу и угрожала здоровью людей и животных.

Рустам Гильфанов увидел в этом значительные коммерческие и социальные перспективы. В Пермском крае имелось все необходимое для создания научно-производственного предприятия: сырьевая база, технические средства и специалисты. Предстояло создать современную альтернативу устаревшим методам борьбы с гололедом.

Рустам Гильфанов – ученый и промышленник

В 2002 году Рустам Халэфович Гильфанов приступил к решению этой задачи. Изучив требования к ПГМ, которые действовали в стране, начал сотрудничество с профильными институтами:

· РосдорНИИ – по технологическим свойствам реагентов

· факультетом почвоведения МГУ – по воздействию на грунты

· НИИ экологии человека – по влиянию на здоровье людей

Одновременно он углубленно изучал тематику: читал профильную литературу, а также исследовал международный опыт разработки и внедрения высококачественных противогололедных материалов.

Рустам Гильфанов не ограничился просто воспроизводством зарубежных противогололедных композиций. Он привлек группу пермских и московских ученых для совместной разработки многокомпонентных и экологически безопасных составов. Получив уникальную формулу, лично спонсировал проведение многочисленных испытаний и научных экспериментов.

Гильфанов Рустам заключил соглашение с пермским предприятием по производству удобрений и организовал там выпуск реагентов по разработанной технологии. Результат подтвердил эффективность выбранного подхода: стоимость материалов оказалась в три-четыре раза ниже импортных аналогов при значительно более высоком качестве.

Московский рынок представлял наибольший интерес из-за своих масштабов и объемов экономики. Однако Гильфанов не ограничился столицей, сосредоточив усилия на создании реагентов, подходящих для климатических и инфраструктурных условий разных регионов страны. Решающим фактором стали успешные испытания новых реагентов в условиях местных зим. Это привело к получению первого серьезного контракта, который стал основой для дальнейшего роста.

Сам предприниматель позже отмечал, что наибольшие трудности были связаны с первоначальным выходом на рынок. Однако впоследствии востребованность современной противогололедной разработки планомерно возрастала – с каждым годом компания наращивала объемы продаж. Первые же крупные средства были вложены в создание собственной производственной базы, что обеспечило стабильную платформу для дальнейшего развития.

Гильфанов Рустам и строительство научно-производственного комплекса

В 2006 году Гильфанов Рустам приступил к развитию своего предприятия в Краснокамске. Согласно стратегии, которую выстроил бизнесмен, новая индустриальная площадка должна была представлять собой не просто завод, а высокотехнологичный комплекс. Именно по такой концепции создавался и развивался "Уральский завод противогололедных материалов" (УЗПМ). Предприниматель сразу заложил в проект научную составляющую, создав исследовательский центр с передовым оборудованием для разработки принципиально нового продукта.

Собрав команду ведущих специалистов, он непосредственно руководил разработкой экологически чистого реагента, который эффективно борется со льдом и улучшает состояние почвы. Результатом стал многокомпонентный материал "Бионорд" – первый в мировой практике продукт комплексного подхода к противогололедной обработке. По данным статистики, состав эффективно растворяет наледь при морозах, не засоряет водостоки, сокращает травматизм и аварийность. А его коррозионная активность к металлоконструкциям оказалась в два раза ниже, чем у пескосоли или технической соли.

Рост спроса потребовал расширения производства и создания специализированных составов для различных сфер. В частности, для железных дорог был разработан реагент, эффективный при минус 40 градусах, а наиболее технологически сложным продуктом стал ПГМ, применяющийся в авиаотрасли: он учитывает 33 различных фактора.

С 2012 года реагенты, созданные по формулам Гильфанова, начали использовать в европейских странах. Значимым событием стал профильный конгресс в финском Тампере в 2020 году, где продукция получила высокую оценку местных специалистов. Оказалось, что разработанные под руководством Рустама Гильфанова составы превосходят традиционные европейские реагенты по экологическим характеристикам и техническим показателям.

В том же 2020 году началось сотрудничество с Беларусью, укрепились позиции в Чехии и ряде других стран. Разработки Рустама Гильфанова в области ПГМ получили международное признание. Это обеспечено способностью команды научных специалистов под его руководством оперативно решать технические задачи заказчиков и подбирать оптимальные составы для различных климатических условий и сфер применения.

Рустам Гильфанов: биография ученого

Рустам Гильфанов – создатель уникальных противогололедных материалов

В 2014 году Рустам Гильфанов углубился в научную деятельность. Он стал автором и соавтором пяти патентов на изобретения в сфере ПГМ.

Основанный им НИИ зимних технологий и инноваций, известный как "Институт Зимы", завоевал репутацию ведущего экспертного центра в своей сфере. Он проводит фундаментальные и прикладные научные исследования. С 2016 года специалисты этого НИИ создали 17 методик для проверки качества ПГМ. Их включили в государственный реестр методик измерений.

Гильфанов Рустам Халэфович пришел к выводу, что для развития отрасли нужно объединить компетенции и опыт отраслевых специалистов. По его инициативе появилась Национальная ассоциация зимнего содержания дорог, которая помогает формировать технические требования и стандарты. Кроме того, ассоциация служит площадкой для информирования общественности о реальном воздействии реагентов на природу, а также здоровье людей и животных.

На современном этапе деятельность Рустама Гильфанова охватывает как научную сферу, так и общественные проекты. По информации на 2025 год, он работает над диссертацией, посвященной технологии добычи минеральных ресурсов и производства уникальных продуктов в Пермском крае, и одновременно активно поддерживает развитие спорта и культуры в регионе.

Среди его социальных инициатив – спонсорство молодежных спортивных команд и финансирование масштабных культурных событий. Примером служит проект "Балет на закате", где артисты выступают на открытых площадках на фоне живописных пейзажей Уральских гор. Этот проект стал одной из главных составляющих театрального ландшафтного фестиваля "Тайны горы Крестовой", который собирает более 80 тысяч зрителей.

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