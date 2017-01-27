Поездка в автобусе закончилась для девочки переломом позвоночника

В Липецке юная пассажирка автобуса № 322 была серьезно травмирована во время поездки. Машина подпрыгнула на "лежачем полицейском", в результате чего ребенок получил перелом позвоночника.
"По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства ДТП", – цитирует портал LipetskMedia начальника пресс-службы УМВД России по Липецкой области. Уголовное дело возбуждено не было.
"Первый канал" вызвал переполох изменениями
Экс-президента Украины обвинили в госизмене
Репортеры по татуировке опознали нового ухажера бывшей зазнобы Алексея
В Сети набирает популярность новая пародия на телеведущую