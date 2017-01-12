Самым популярным сообщением Обамы стало его прощание

Президент США Барак Обама готовится покинуть свой пост главы Белого дома и расстаться со всеми сопутствующими правами и обязанностями, в которые включено и ведение официального аккаунта главы государства в Twitter. В день инаугурации 20 января он достанется Дональду Трампу.
Тем временем Обама уже успел попрощаться со своими подписчиками. "Спасибо вам за все. Моя последняя просьба будет такой же, как и моя первая. Я прошу вас верить – не в мою способность создавать изменения, но в вашу", – написал он.
Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.— President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.
Сообщение получило свыше 700 тысяч репостов и почти полтора миллиона лайков. Это стало рекордом для аккаунта президента США за все время его ведения Бараком Обамой, передает РИА Новости.
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