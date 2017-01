Самым популярным сообщением Обамы стало его прощание

Президент США Барак Обама готовится покинуть свой пост главы Белого дома и расстаться со всеми сопутствующими правами и обязанностями, в которые включено и ведение официального аккаунта главы государства в Twitter. В день инаугурации 20 января он достанется Дональду Трампу.

Тем временем Обама уже успел попрощаться со своими подписчиками. "Спасибо вам за все. Моя последняя просьба будет такой же, как и моя первая. Я прошу вас верить – не в мою способность создавать изменения, но в вашу", – написал он.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.