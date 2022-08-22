Главное событие лета: в Подмосковье отшумел фестиваль "Традиция"

20 августа в государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина и парке Захарово прошел седьмой литературно-музыкальный фестиваль "Традиция". В этом году он состоялся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области.



Фестиваль открылся на территории Усадьбы Марии Алексеевны Ганнибал (урожденной Пушкиной), бабушки русского поэта. "Традиция" неразрывно связана с именем Александра Сергеевича, ведь именно здесь, в Захарово, маленький Пушкин учил русский язык. Захарово считается местом гения и местом силы Подмосковья – семьи, культуры и традиций. И сам Фестиваль – про все исконно русское в самом глубоком значении: песни, спектакли, лекции, мастер-классы, концерты – идеи, смыслы и программа построены на традиционных ценностях, на русском коде, который веками передается из поколения в поколение.

"Тот вектор, которые мы обозначили семь лет назад, создавая Фестиваль, те слова, которые мы здесь произносили, песни, которые здесь пели, стихи, которые здесь читали – это все стало сегодня повесткой для всей страны. Рад, что мы когда-то создали такую концепцию: «Россию спасет ее традиция». У нашей страны огромная судьба – мы говорили про это все семь лет. И оказалось, что были абсолютно правы. Мы находимся в центре русской мысли, русской хтони, русского мироздания. И то, что вы были с нами, поддерживали нас – это огромное счастье и огромная радость", – говорит основатель фестиваль Захар Прилепин.

Его поддерживает Эдуард Бояков: "Помнить про русские музыкальные, поэтические, визуальные архетипы необходимо всегда, а сегодня – особенно. Потому что сегодняшняя культура часто противоречит истинному пониманию традиции. Сегодняшняя культура хочет концентрироваться и заниматься только поиском нового. А новое можно найти только тогда, когда помнишь о старом. Наш Фестиваль дает такую возможность. Он объединяет в сообщество родных по духу людей, которые верят в силу искусства, в силу традиции. Фестиваль, на котором люди могут послушать лучших философов, лучших поэтов, лучших музыкантов, в удивительной атмосфере вдумчивого теплого человеческого общения."

Гостей парка Захарово в этом году встречал колокольный перезвон храм святых благоверных Петра и Февронии, покровителей семьи и семейного фестиваля. На отдельных концертных площадках выступили Праздничный хор Данилова монастыря, "Калинов Мост" представил лучшие хиты за 36-летнюю историю группы,, ансамбль древнерусского певческого искусства "Сирин" исполнил богослужебные песнопения XVI–XVII веков и русские духовные стихи, Евгения Смольянинова спела романсы и баллады на стихи русских поэтов, а Таисия Краснопевцева напомнила гостям фестиваля какими красивыми могут быть русские традиции застольного пения.

Фестиваль "Традиция" уникален. На один день Усадьба и парк Захарово становятся огромным пикником под открытым небом, где в разных уголках происходят самые разнообразные события самых разнообразных стилей и жанров: музыка, поэзия, литература, философия, история – лучшие примеры ориентированного на традицию российского искусства, актуализации традиционных ценностей, православия, семьи в современном мире.