Леру Кудрявцеву разнесли за сексуальный наряд матери

Опубликованные известной телеведущей Лерой Кудрявцевой фотографии ее матери вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Подписчики звезды восхищались тем, как молодо выглядит 76-летняя женщина. Стилисты согласны – Александре Кудрявцевой можно дать на 15 лет меньше ее реального возраста. Но вот со вкусом у матери теледивы явные проблемы.

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