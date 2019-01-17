Народ обсуждает родившую Кудрявцеву в бикини

Телеведущая выложила на своей страничке в Instagram новые снимки из отпуска, который она проводит с матерью и сестрой в Омане. Родившая несколько месяцев назад дочку 47-летняя Лера Кудрявцева впервые после этого продемонстрировала фигуру в розовом купальнике.

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