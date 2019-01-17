Народ обсуждает родившую Кудрявцеву в бикини
Ведущая программ "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" похвасталась очередными фото с пляжа. Однако Кудрявцева решила не открывать тело полностью, прикрывшись цветным парео.
Фотографии загорелой знаменитости тут же принялись обсуждать поклонники. Они оставили ведущей массу комплиментов. "Нереальная красота! Вы, Лера, умеете в любом месте и в любое время выглядеть суперкрасиво", "Какие яркие цвета на молодой маме", "Уважаю женщин, которые ухаживают за собой, чтобы достойно выглядеть, и в одежде прекрасны", – приводит комментарии фолловеров Teleprogramma.pro.
Подписчики сошлись во мнении, что хоккеисту Игорю Макарову посчастливилось с супругой. "То, что нужно! Вашему мужу очень повезло", – отметил один из пользователей соцсети.
Добавим, что сейчас многие российские знаменитости отдыхают в теплых странах. Анастасия Волочкова, Полина Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым, а также Ольга Бузова публикуют снимки с мальдивских пляжей.
Напомним, что 13 августа Лера Кудрявцева родила долгожданную дочку Марию. Спустя несколько недель телеведущая вышла из декретного отпуска.
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