Глютен: уловка маркетологов или опасный яд

Глютен – белок, расколовший мир пополам. Сторонники здорового образа жизни яростно настаивают, что нужно запретить производство глютеносодержащих продуктов. Возмущенные скептики утверждают, что это очередной заговор маркетологов. Даже в научных кругах по-прежнему нет единого мнения. Одни исследователи утверждают, что глютен – сплошной яд. Другие говорят, что его отсутствие в рационе наносит непоправимый вред здоровью.

Глютен или клейковину растения синтезируют для питания своих ростков, эти вещества входят в состав самых распространенных злаков. Они содержатся в пшенице, ржи и ячмене, следовательно, и в большинстве мучных, хлебобулочных и кондитерских изделий. Организм здорового человека легко усваивает глютен. Однако есть и те, для кого он действительно опасен.

Логопед-дефектолог Оксана Виноградная – одна из тех, кто поневоле оказался в лагере сторонников безглютеновой диеты. У ее трехлетнего сына Семена целиакия, или глютеновая энтеропатия. Это аутоиммунное заболевание, при котором организм не усваивает глютен. Болезнь поражает тонкую кишку и повреждает ворсинки, отвечающие за всасывание питательных веществ и жидкости из переваренной пищи. Этот недуг считается крайне редким. По статистическим данным им страдает примерно 1% людей во всем мире. Однако некоторые эксперты утверждают, что в последнее время становится все больше детей с глютеновой непереносимостью, и сегодня она есть у трех из ста человек.

Первые симптомы стали проявляться у сына Оксаны, когда мальчику было полтора года. "Все началось после того, как я перевела Семена с грудного вскармливания на каши, – говорит она. – Ребенок стал впадать в беспричинные истерики. У него начались проблемы с усвоением пищи. Он часто срыгивал, появилась диарея. Три месяца врачи не могли поставить правильный диагноз. Были подозрения и на дисбактериоз, и на паразитов, но результаты анализов их не подтвердили".

Только после глобального комплексного обследования выяснилось, что у ребенка непереносимость глютена. Показатели превышали норму больше, чем в сто раз. В тот же день матери пришлось избавиться от всех продуктов, содержащих этот коварный белок. Оксана выбросила даже посуду, из которой кормила сына кашами. Глютен не смывается. Он остается на поверхности и, попадая даже в минимальных количествах в пищу, может вызвать обострение у людей с целиакией. "В Москве буквально пять магазинов продают качественные продукты, не содержащие глютен. Нам приходится заказывать еду из Италии и Испании. Сами понимаете, насколько это дорого и проблематично. Скажем, безглютеновый хлеб стоит около двухсот рублей за 200 граммов. Специальные печенья обходятся примерно во столько же. Различные соусы и колбасные изделия стоят от 400 рублей", – рассказала Виноградная.

Главная проблема, заключается в том, что сегодня безглютеновые диеты для большинства страдающих целиакией – это жизненная необходимость, но соблюдать ограничения возможно только в домашних условиях, так как система питания в детских садах и школах не предусматривает отдельное меню для детей с особыми потребностями. Кроме того, кафе или рестораны, где могли бы провести досуг люди с глютеновой непереносимостью, также не отличаются подходящим рационом. То есть, в нашей стране эта проблема пока не решена.

Впрочем, есть и те, для кого безглютеновая диета всего лишь дань моде. Это привело к тому, что многие производители пищевых продуктов стали спекулировать на данном тренде. Товары с маркировкой "не содержит глютена" появляются на полках магазинов все чаще. Однако это не гарантирует, что внутри не присутствует опасный белок. Глютена нет в рисе, гречке и кукурузе, эти злаки являются основным игредиентом в безглютеновых продуктах. В овощах, орехах, фруктах, мясе, а также, в сыре и продукции из натурального молока тоже нет "пшеничного белка". Тем не менее, даже на таких товарах можно встретить этикетки с надписью "без глютена". На многих, кто попался на крючок "безглютенового мейнстрима", такие рекламные уловки действуют безотказно.