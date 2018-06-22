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Lifestyle

Главные события Москвы 22 по 28 июня 2018 года

Фото: pixabay.com
Чем занять себя в перерыве между просмотром футбола? Dni.Ru расскажут о самых интересных столичных событиях в ближайшие дни.
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22 июня, понедельник

Театр.doc приглашает на показ спектакля Елены Шевченко "Штирлиц идет по коридору.  – По какому коридору? – По нашему коридору…"  по пьесе Аллы Соколовой "Фантазии Фарятьева". Это смешной спектакль о невыносимой женской любви и невыносимых мужских фантазиях. Актерское исполнение здесь балансирует на грани эксцентрики и лирики, театрального хулиганства и тонкого психологизма.

В Главclub green concert выступит Александр Маршал с программой "Москва вызывает". Название отсылает к славе группы "Парк Горького" и ее главного англоязычного хита "Moscow calling". Александр Маршал начал сольную карьеру ровно 20 лет назад, выпустив дебютную пластинку "Может быть", музыка была разнообразная – от рока до шансона. С тех пор он дал множество концертов и получил разнообразные награды, он узнаваем и любим публикой.

Александр Маршал. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

В Театре Наталии Сац покажут оперу "Тайна семьи Уингрейв". Готовят эту премьеру музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе, режиссер Виктория Агаркова и художник Ирина Дерябина.  Композитор Бенджамин Бриттен написал эту оперу  уже в конце жизни, в 1971 году, на либретто Мифанви Пайпер по рассказу Генри Джеймса. "Это история о смелом мальчике, не побоявшемся дать бой миру, который он категорически не принимает, миру, пропагандирующему войну и насилие, – рассказывает режиссер. – Перед нами возникает вопрос: что такое пацифизм? Трусость ли это, замаскированная под добродетель, или способ вырваться из круговорота насилия и жестокости? Не в силах человека изменить все человечество, но что он действительно может сделать, так это изменить себя".

В клубе "16 Тонн" выступит группа "Ундервуд". Музыканты решили концертом отпраздновать 15-летие второй пластинки группы "Красная кнопка". Участник коллектива Максим Кучеренко рассказывает об альбоме: "Он мне нравится больше, чем первый, и вот почему. Первый альбом – это сплошной невроз со стороны продюсерской компании, – какой должна быть группа? Сколько в ней в итоге оставлять человек, кого назначить, кого додушить, и кто выживет в результате всего этого продюсерского эволюционного процесса. Поэтому второй альбом – это ощущение тверди под ногами и почвы под брюхом, когда тебя отмотало и выбросило на берег, как горе-пирата с сундуком песен. Работа получилась цельной, независимой, сбалансированной и с сохранением того крымского настроения, с которым мы в Москву и заявились. Потом уже всё пошло по-другому. В этом альбоме – солнечный свет родных небес, пробивающийся сквозь чувство московского одиночества".

Фото: vk.com/undervud

В клубе "Известия Холл" выступят классики современного D&B "Pendulum". В середине нулевых группа полностью пересмотрела каноны жанра drum & bass, музыканты стали активно использовать в своих треках жесткие гитарные риффы, соединив электронную музыку с альтернативным роком и даже heavy metal. После некоторого перерыва в 2016 году коллектив вновь приступил к активной творческой деятельности. И вот у поклонников есть отличная возможность оторваться на живом концерте.

На ВДНХ открылась первая выставка сезона в рамках проекта "ВЗЛЕТ" – "Доказательство человечности". Площадкой проекта станет самолет Як-42, установленный на площади Промышленности ВДНХ. это собрание работ победителей проекта в категории Art & Science. Они представят философию и эволюцию нового поколения художников и их взгляд на отношения искусства и науки. В выставке принимают участие шесть молодых российских художников, каждый из которых работает с разными технологиями в качестве выразительных средств. Например, Анастасия Алехина представляет фантазию на тему, как люди смогут украшать себя в будущем и создала проект носимой электроники для внутренних органов – эти украшения обыгрывают геометрию лица, "подсвечивая" его изнутри. Выпускница ВГИКа Юлия Глухова в интерактивной аудио-визуальной инсталляции "Быстрый сон" использует технологию компьютерного зрения, где каждый человек создает свой собственный "фильм". Петербуржцы Денис Протопопов и Кристина Малолеткина в своей работе "Вуайер" изучают характер взаимодействия человека с миром дополненной реальности. Скачав приложение и наведя экран телефона на иллюминаторы в самолете, можно увидеть скульптурные объекты или фрагменты видео. Выставка продлится до 12 июля.

Фото: vdnh.ru

23 июня, суббота

В Главclub green concert выступит Александр "Shura" Медведев с программой "Отшумели летние дожди". Музыкант прославился в конце 1990-х. Одной из его главных песен стала (и остается) "Отшумели летние дожди", прогремевшая на всю страны в 1998 году. То есть этому хиту исполняется 20-лет. После этого – здесь же – выступит Paul Oakenfold, один из главных популяризаторов электронной музыки.

На одной из самых атмосферных площадок столицы – "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде" – пройдет серия концертов "Неоклассики". На протяжении месяца под открытым небом будут выступать молодые музыканты и композиторы, чьи имена уже широко известны не только в среде поклонников современной музыки. 23 июня здесь выступит Илья Бешевли.  Музыка Ильи наполнена экспрессией и драмой, легкостью и романтизмом, она находит искренний отклик среди совершенно разных поколений и часто звучит в кино.

24 июня, воскресенье

От московского парка "Сокольники" стартует ралли старинных автомобилей Bosch Moskau Klassik. Участникам предстоит увлекательное трехчасовое штурманское соревнование на ориентирование и точность прохождения маршрута. В гонке помимо ретро-каров с солидной историей, смогут также участвовать и более "молодые" автомобили, выпущенные не позднее 1988 года. Также пройдут соревнования на детских педальных машинках 1930-1980-х годов под руководством профессиональных судей. Правила будут максимально приближены к "взрослым" ралли.

Фото: foxtime.ru

В музее-заповеднике "Царицыно" пройдет 4-й Международный день йоги в России – благотворительный семейный фестиваль, призванный объединить тысячи людей общей целью быть здоровыми, сильными, энергичными и счастливыми. Вход свободный.

25 июня, понедельник

После третьей игры сборной России, на этот раз против Уругвая, в ресторане IVAN GOGH состоится спортивно-музыкальный вечер Александра Болдачева "Футбол как искусство и Музыка как спорт". Это арфист-виртуоз, приглашенный солист Большого театра, единственный композитор, представлявший Россию на открытии чемпионата мира по футболу. Гостей ожидают живые и интересные беседы о спорте, музыке и искусстве. Публику ждет испанская, аргентинская, русская, польская, немецкая, английская, бразильская, французская музыка, а также хиты групп NIRVANA и Red Hot Chili Peppers в переложении для арфы. Вход свободный.

Фото: vk.com/boldachev

На сцене Конгресс Центра им. Г.В. Плеханова выступит Хибла Герзмава вместе с джазовым трио Якова Окуня. Зрителям будет представлена уникальная программа "Классика в джазе", которая составлена из выдающихся примеров европейской музыкальной академической традиции, исполненных в стиле джаз. На этих концертах прозвучат знаменитые арии из опер, песни и романсы европейских и русских композиторов, адаптированные для исполнения джазовым фортепианным трио с голосом. Публика сможет убедиться, насколько могут быть близки друг другу эти два на первый взгляд непохожих друг на друга стиля – старый европейский академический  и "легкомысленный" новый американский.

26 июня, вторник

В Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке выступит один из самых востребованных певцов и композиторов Великобритании, экс-солист Incognito Тони Момрелл (Tony Momrelle). Момрелл – один из тех артистов, кого природа наградила врожденным талантом. Он начал обучаться музыке в 8 лет, вбирая в себя все то, что слышал в церкви. В 13 лет он стал периодически появляться в составе хип-хоп группы, а через 5 лет судьба свела его с легендарной Глорией Эстефан. С это времени музыкант выступает, записывает альбомы и гастролирует с самыми известными и лучшими артистами планеты. Среди тех, с кем сотрудничал Тони – Уитни Хьюстон, Элтон Джон, группа "Take That".

27 июня, среда

В "Школе современной пьесы" состоится последний показ спектакля "Последний ацтек" в этом театральном сезоне. Это ироническая мелодрама Виктора Шендеровича, в которой всего два действующих лица, которые находятся в Нью-Йорке – прекрасная американка миссис Уотсон (Татьяна Веденеева) и капризный эмигрант по фамилии Гольдинер (Владимир Качан). Зрители увидят динамику развития отношений мужчины и женщины от взаимной неприязни к столь же взаимной симпатии, а возможно и более глубокому чувству.

Фото: afisha.ru

На сцене Московского Дворца Молодежи покажут спектакль "Кыся". В главных ролях – Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов. Это постановка по одноименной повести Владимира Кунина. Режиссер Лев Рахлин и актеры создали на сцене смешную, шкодную и авантюрную историю петербургского помоечного кота из породы дон-жуанов. Главному герою коту Мартыну приходится несладко. Впрочем, все, что видит Кыся, заставляет его маленький умишко всерьез задумываться о самых главных человеческих ценностях.

28 июня, четверг

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Игра в Наполеона". Это будет бесконечный поединок, который ведет беспощадный завоеватель со своим окружением. Сцена превращается в шахматную доску, на которой разыгрывается партия, вершащая человеческие судьбы. Поединок одинокого зверя, загнанного на остров с теми, кто недавно был его приверженцами. 

Фото:teatr-uz.ru/igra-v-napoleona

22 июня 2018, 11:46

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