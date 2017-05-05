Сябитова дала советы для первого свидания

Известная телеведущая и владелица агентства знакомств Роза Сябитова поделилась мнением относительно того, каким должно быть первое свидание. Она считает, что девушке не стоит "бить мужчину по кошельку".

Согласно ежегодному исследованию Deutsche Bank, стоимость одного свидания в Москве в этом году составила порядка 4,5 тысяч рублей. В программу романтической встречи войдут поездка на такси, ужин в пабе, два бокала пива и посещение кино.

Однако главная российская сваха Роза Сябитова считает, что такие тщательные подсчеты вовсе не обязательны, поскольку на первом свидании любая девушка должна стремиться произвести на кавалера благоприятное впечатление. А плотный ужин и потребление алкоголя могут этому помешать.

"Первое свидание – это только возможность произвести хорошее впечатление, и ничего более. А для этого нужно, по возможности не сидеть и жевать, а общаться", – цитирует телеведущую НСН. Сваха порекомендовала невестам на первом свидании ограничиться чашечкой кофе, чая и десертом.

По ее словам, ужин в ресторане может закончиться печально, поскольку мужчина может оказаться не готов расплатиться за заказ. К тому же, как считает Сябитова, мужчины не любят на первом свидании вкладываться, поскольку не уверены, останутся ли с этой девушкой.

Для первой романтической встречи Роза Сябитова советует ограничиться так называемым джентельменским набором – цветами, конфетами и чаепитием. "Траты мужчины на женщину начинаются на третьем или четвертом свидании… Надо себя ограничивать, не надо бить мужчину по кошельку", – уверена телеведущая.

"А уж пить пиво с мужчиной на первом свидании, мне даже в голову это не приходит!", – говорит Сябитова. "Пусть потом девушка не удивляется, что она становится для своего кавалера братком", – заключает сваха.

Также она рекомендует проводить первое свидание в будни в центре города, а в выходные ближе к дому. Для девушки это важно, потому что мужчина, даже назначив свидание, может на него не прийти.