Сябитова дала советы для первого свидания
Согласно ежегодному исследованию Deutsche Bank, стоимость одного свидания в Москве в этом году составила порядка 4,5 тысяч рублей. В программу романтической встречи войдут поездка на такси, ужин в пабе, два бокала пива и посещение кино.
Однако главная российская сваха Роза Сябитова считает, что такие тщательные подсчеты вовсе не обязательны, поскольку на первом свидании любая девушка должна стремиться произвести на кавалера благоприятное впечатление. А плотный ужин и потребление алкоголя могут этому помешать.
"Первое свидание – это только возможность произвести хорошее впечатление, и ничего более. А для этого нужно, по возможности не сидеть и жевать, а общаться", – цитирует телеведущую НСН. Сваха порекомендовала невестам на первом свидании ограничиться чашечкой кофе, чая и десертом.
По ее словам, ужин в ресторане может закончиться печально, поскольку мужчина может оказаться не готов расплатиться за заказ. К тому же, как считает Сябитова, мужчины не любят на первом свидании вкладываться, поскольку не уверены, останутся ли с этой девушкой.
Для первой романтической встречи Роза Сябитова советует ограничиться так называемым джентельменским набором – цветами, конфетами и чаепитием. "Траты мужчины на женщину начинаются на третьем или четвертом свидании… Надо себя ограничивать, не надо бить мужчину по кошельку", – уверена телеведущая.
"А уж пить пиво с мужчиной на первом свидании, мне даже в голову это не приходит!", – говорит Сябитова. "Пусть потом девушка не удивляется, что она становится для своего кавалера братком", – заключает сваха.
Также она рекомендует проводить первое свидание в будни в центре города, а в выходные ближе к дому. Для девушки это важно, потому что мужчина, даже назначив свидание, может на него не прийти.
Гражданский муж певицы освободился из "Матросской Тишины"
У ведущей "Дома-2" все чаще стали сдавать нервы
Вероятно, дело не только в минеральной воде
Российские хоккеисты стартовали на турнире с победы