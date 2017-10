Дизайнеры из Казахстана произвели фурор на Неделе моды

Казахстанские дизайнеры, показавшие свои коллекции на Mercedes-benz Fashion Week, прошедшей в московском Манеже, доказали публике, что мода – это тоже духовность. Они и не скрывали, что приехали в Москву под эгидой государственной программы Казахстана "Рухани жаңғыру", которая призвана возродить духовность и культуру. Название на русский язык переводится как "духовное обновление".

Особенность сезонных показов Mercedes-benz Fashion Week – в возможности молодым дизайнерам показать свои коллекции наряду с мэтрами. Но что удивительно, творения начинающих модельеров зачастую оказываются креативнее признанных гуру. Именно поэтому на коллективный показ казахстанских дизайнеров собралось так много гостей. И дефиле оказалось крайне любопытным.



Четыре дизайнера, четыре стиля, четыре концепции весенне-летних коллекций. Но роднит их то, что объем они трактуют басками, блузками с оборками, удлиненными жакетами и миди-юбками. А модный еще недавно беби-долл теперь явно сдает позиции и больше не правит бал.

Марка One To One – это элегантный casual, практичная стильная одежда. Монохромные ткани с аппликациями, рюши, нарочито не оверлоченные края – все это в тренде сезона весна-лето – 2018. Легкость, грациозность и сдержанность – так можно охарактеризовать дух этой коллекции.

A Aida Kaumenova сделала акцент на национальных мотивах. Бархат, велюр, парча, вышивка придают ее одежде особый восточный шик. Получился эдакий оммаж национальному костюму – предмету гордости казахского народа и неизменного восторгов гостей. Он является настоящим олицетворением всей истории в прошлом кочевого народа.

Поэтому в коллекции Aida Kaumenova мы видим и халаты, и меховые шапки. Казашки, напомним, всегда были великими мастерицами вышивки тамбуром, петля в петлю, которая осуществляется шилом с крючком и иглами. Дизайнер явно не забыла об этом.

"Мы участвуем на Mercedes Benz Fashion Week в Москве в первый раз. Конечно, у нашего модного дома есть определенный почерк. Мы никогда не забываем о наших национальных традициях, культуре. В своей коллекции мы хотим показать, что Казахстан обладает невероятно глубокой и богатой культурой, что наш творческий поиск совпадает с идеей программы "Рухани жаңғыру". Это нечто новое, наш особый национальный код", – отметила дизайнер Аида Кауменова.

Коллекция Dinara Satzhan получилась очень трогательной. Легкие газовые накидки, струящиеся платья в пол и сексуальные боди – дизайнер подчеркивает хрупкость обладательниц таких платьев. А асимметричность кроя и куртки oversize добавляют оттенок легкой дерзости.

Показ вещей от Naiyl Baikuchukov стал яркой кодой дефиле. Он представил роскошные вечерние платья, расшитые перьями, стеклярусом, пайетками. Легкая театральность и особое изящество отличают эти наряды. Есть в них что-то чарующее, неземное.

Кстати, у Naiyl Baikuchukov есть шоу-рум, которую обожают все невесты страны. Его платья носит даже телеведущая Лера Кудрявцева, а уж она знает толк в моде.





Дефиле казахских модельеров на Mercedes-benz Fashion Week открыло соседей с новой стороны и произвело фурор. Оказалось, там есть интересные дизайнеры, в платьях от которых можно стать украшением любого вечера. Но главное, женщина в этих нарядах – это не хулинка, не пацанка, а нежное и ранимое создание. Как и должно быть.