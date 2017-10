Главные события Москвы с 20 по 26 октября 2017 года

Москва кипит интересными событиями, и ближайшая неделя – не исключение. Показы мод, выставки, рок-концерты и кино… О самых значимых мероприятиях ближайших семи дней – в обзоре Дней.Ру.

20 октября, пятница

В Московском международном Доме музыки выступит американский саксофонист и флейтист Кенни Гарретт. Известность он получил уже в возрасте 18 лет, но не сгорел, как спичка, а построил успешную музыкальную карьеру, выпустив два десятка альбомов и получив множество престижных наград. Критики хвалебно называют его самым значимым альт-саксофонистом своего поколения. Сам артист так рассказывает о своем творчестве: "Когда я играю, я пытаюсь соединиться с публикой, пригласить ее в путешествие. Заставить людей вспомнить то, что поднимет им настроение. Я обращаюсь к опыту человека, напоминаю о том, что он уже слышал и переживал, например, звучание африканского барабана или церковную молитву. Я просто пытаюсь вызвать в воображении эти эмоции".

В Институте русского реалистического искусства пройдет лекция "Русское революционное искусство на Западе. 100-летие Октября в Лондоне", которую проведет Наталья Маррей, профессор лондонского Института искусства Курто. Гости узнают, как рождались новые советские культурные шедевры, какова была в этом роль государства и художников, как сегодня принимают русское искусство за рубежом. На мероприятие можно зарегистрироваться бесплатно.

С 20 по 22 октября в пространстве "Спейс" дизайн-завода "Флакон" пройдет очередной "Delhi базар" – праздник для всех любителей индийской культуры. Гостей будет ждать аюрведическая косметика, сувениры ручной работы, одежда, мебель, благовония, специи, масла, индийская еда и чай. Также пройдет концерт этнической музыки и зажигательный танцевальный флешмоб в честь праздника Дивали.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится необычный рок-концерт: вместе выступят Диана Арбенина с группой "Ночные Снайперы" и Юрий Башмет с оркестром "Новая Россия". Будут исполнены самые известные хиты "снайперов", ожидается яркое шоу, музыкальные сюрпризы и слияние двух разных направлений музыки.

В Stadium live выступит Игги Азалия (Iggy Azalea) – первая белокожая рэперша, достигшая огромного успеха. Вот такое вот разрушение стереотипов, которое, тем не менее, пришлось общественности по вкусу. Ее дебютный альбом "The New Classic" стал дерзкой и самобытной работой, сохраняющей каноны хип-хоп музыки.

21 октября, суббота

В Театре Аллы Духовой TODES покажут спектакль-сказку "Волшебная планета TODES". Это поучительная история о преданных друзьях, о том, как важно быть смелым и честным, смелым, и что добро всегда побеждает зло. Создатели обещают яркие костюмы, красочное световое оформление, чудесную музыку и профессиональную хореографию артистов. Все это подарит взрослым и детям незабываемые впечатления.

C 21 по 26 октября 2017 года на территории московского "Манежа" пройдет неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Посетители смогут лично оценить коллекции российских и иностранных дизайнеров сезона весна-лето 2018. Вниманию публики представят свои творения как именитые, так и молодые, но очень перспективные дизайнеры. Всем тем, кто так или иначе причастен к индустрии моды или просто не представляет, как жить без нее – быть в обязательном порядке!

В Главclub Green Concert выступит знаменитая уральская рок-группа "Чайф". Коллектив в представлении не нуждается, за более чем 30 лет творчества, музыканты стали по-настоящему народными и узнаваемыми подавляющим большинством населения страны. Группа даст очередной концерт в Москве, и от него можно ожидать фирменной душевности и "теплой ламповой" атмосферы.

В "Крокус Сити Холле" пройдет концерт, посвященный 75-летию великого певца, композитора, Народного артиста СССР Муслима Магомаева. На сцену выйдут звезды эстрадной и оперной сцены: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Робертино Лоретти, Николай Басков, Валерия, Константин Меладзе, Тамара Гвердцители, "A'Studio", Александр Градский и другие.

На сцене Государственного Кремлевского Дворца выступит Полина Гагарина с шоу под названием "Полина". Создатели обещают, что концерт будет уникальным как по форме, так и по содержанию, больше походя на театрализованную постановку. Гости увидят невероятную хореографию и яркие спецэффекты, услышат известные хиты и совершенно новые песни.

В клубе "Известия Холл" отметит свое 5-летие группа "АлоэВера". Творчество коллектива можно охарактеризовать одним из постов в сети, появившимся после концерта: ""АлоэВера" пытаются снять с русских людей оковы стыда и неловкность за свою раскрепощенность, сексуальность и жажду жизни. Может, когда-нибудь это дойдет до масс".

22 октября, воскресенье

В Крокус Сити Холле покажут фильм "Гарри Поттер и философский камень" в сопровождении симфонического оркестра, который будет вживую исполнять саундтрек к картине. Зрители увидят фильм в HD-качестве на 12-метровом экране под музыку композитора Джона Уильямса. Напомним, что в 2016 году компании CineConcerts и Warner Bros. Consumer Products объявили о начале тура "Гарри Поттер: Серия киноконцертов", в рамках которого показ популярных кинохитов о волшебнике Гарри Поттере пройдут при участии оркестра классической музыки.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится концерт "Queen & ABBA Symphony – The Show Must Go On", приуроченный к юбилею основания культового шведского квартета ABBA. На сцену выйдут шведская победительница "Евровидения" Шарлотта Переллли, рок-музыканты Магнус Баклунд и Йохан Бодинг и харизматичный дирижер Ульф Ваденбрандт. Им будет ассистировать Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония". Прозвучат самые значимые хиты ABBA и Queen: "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "We Are The Champions", "The Show Must Go On", "Dancing Queen", "Money, money", "Happy New Year", "Voulez Vous", "Super Truper", "Waterloo" и другие.

В концертном зале гостиницы "Юность" выступят музыканты Санкт-Петербургской государственной консерватории совместно с танцевальной группой Righeous stars. Пришедших будут ждать танцы народов мира (корейские, индийские, африканские и другие), выступления тхэквондистов и классическая музыка. Вход свободный.

В Stadium live группа "Мельница" презентует программу "Альхимейра. Воссоединение", вобравшую в себя песни о из двух альбомов, которые зашифрованы в названии концерта. Поклонников ждут любимые песни и яркая визуальная составляющая. А намек о "воссоединении" говорит о том, что в гости придут музыканты, приложившие руку к записи этой дилогии.

23 октября, понедельник

В Московском международном Доме музыки пройдет концерта в рамках российско-швейцарского проекта "100 лет русской революции: реформа и революция, европейский и российский взгляд". Проект "rEvolution", который посвящен столетию Октябрьской революции 1917 года, станет одним из самых главных событий XV юбилейного сезона. На первом концерте выступит Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского и Академический хор РАМ им. Гнесиных под управлением швейцарского маэстро Мишеля Табачника.Будут исполнены сочинения А. Онеггера, Н. Рославца, Ю. Богданова, С. Прокофьева и И. Стравинского, связанные с революционной тематикой.

На сцене Театра на Юго-Западе состоятся отборочные игры "Московского чемпионата по актерской импровизации" – проект "Импровизационный БАТЛ" при поддержке Департамента культуры города Москвы. Это значимое событие в театральной жизни столицы, которое соберет вместе ярких представителей четырех столичных театров, которые померяются силами в остроумии, находчивости и непредсказуемости. Финал пройдет 6 ноября в Мастерской Петра Фоменко. Мероприятия пройдут 23 и 30 октября.

Детский музыкальный театр Наталии Сац покажет оперу "Бал-маскарад" Дж. Верди в исполнении Бурятского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова. Король Густав погибает по роковому стечению обстоятельств от руки секретаря Анкарстрема, посчитавшего его сводником своей жены Амелии. Зрителей ждет контрастное действо, играющее на эмоциях, где мрачные сцены сменяются радостными. Сюжетный накал воплотят на сцене молодые солисты.

24 октября, вторник

В ЦВЗ Манеж в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет показ привлекшего к себе внимание авангардного проекта CONTRFASHION. Будут представлены три экстравагантные коллекции. Бренд Nata Gamurar с манифестом "Я личность – со мной есть, о чем поговорить!" покажет свои наработки в традициях супрематизма Казимира Малевича. Дуэт художников Tata-Polina & Dima Kamma покажут свое творение "As a Mountain", сочетающий в себе дух дикой природы и волнующую эстетику гор. Ну а дизайнер Valeria Delski обратится к тематике антиутопии и раскроет секреты моды будущего в своем детище "Future Performance".

ЦВЗ "Манеж" в этом году исполняется 200 лет, и поэтому начала свою работу историко-документальная выставка "Манеж. 200 лет в центре событий". Цель проекта – познакомить гостей с самыми интересными фактами, которые случились с Манежем за два века. Эта площадка всегда была в самом сердце различных социальных, культурных и исторических эпизодов жизни столицы, поэтому событий здесь было много. В экспозицию вошли материалы архивов, редкие фотографии, видео, документы и уникальные артефакты. Выставка продлится до 31 декабря. Вход свободный.

В Главclub Green Concert выступит Machine Gun Kelly, талантливый рэпер с собственной рок-группой, прославившийся треками, созданными, в том числе, в коллаборации с другими артистами. Так, например, композиция Bad Things, исполненная совместно с Камиллой Кабелло, продана почти 5-миллионным тиражом, а клип на эту песню собрал почти 200 миллионов просмотров на Youtube.

25 октября, среда

В "Крокус Экспо" состоится парфюмерно-косметическая выставка InterCHARM, в рамках которой пройдет ряд знаковых отраслевых мероприятий: саммит поставщиков и ритейлеров Retail Connect, где любой участник сможет найти розничные сети и поставщиков нужных товаров для закупок и поставок и заключить соглашения; бизнес-форум "Как создать бьюти-бренд"; конференция "Услуги эстетической медицины в России. Анализ рынка: продукт, клиент, перспективы"; круглый стол "Закулисы натуральной косметики". Также состоится церемония награждения победителей конкурса "КомандаКрасоты.РФ" и другие мероприятия. Традиционно на стендах участников будут проходить мастер-классы, розыгрыши и пробы косметических новинок. Выставка продлится до 28 октября.

В "Крокус Сити Холле" состоится концерт "Лучшие песни", где звезды российской эстрады исполнят любимые публикой песни. На сцену выйдут Ирина Аллегрова, A’STUDIO, Елена Ваенга, Николай Басков, Стас Михайлов, Нюша, Валерия, Ани Лорак, Олег Газманов, Лариса Долина, Юрий Антонов, Валерий Меладзе, Тамара Гвердцители, Анжелика Варум и другие.

26 октября, четверг

В Главclub Green Concert группа "Ногу Cвело!" представит свой новый альбом "Материки моей планеты". Группа существует с конца 1980-х годов, и по сей день продолжает радовать поклонников новым материалом. Какие они, новые песни, – оценить их можно будет лично, посетив концерт.

В кино выходит скандально известный фильм "Матильда", который, затмив собой столетие двух революций, за 25 000 000 долларов из кармана налогоплательщиков расскажет историю любви русского императора и балерины. Идти смотреть или нет – каждый решает сам.

Альтернативой станет ужастик "Пила-8", продолжение знаменитой франшизы. Снова череда загадочных смертей. Улики указывают на Джона Крамера, главзлодея первых частей эпопеи, ныне, по сюжету, покойного. Главным героям предстоит разобраться, как же это возможно.