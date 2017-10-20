Главные события Москвы с 20 по 26 октября 2017 года

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Дианы Шурыгиной больше нет
Врачи отправили умирать домой смертельно больного Васильева
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
партнеры
Пятница 20 октября
Лента новостей
12:44
Дана Борисова: Мне оставалось жить несколько дней
12:36
Россиянки назвали самые сексуальные хобби мужчин
12:27
Трансгендер изнасиловала малолетнюю дочь друзей
12:22
Как в небо Европы попал радиоактивный рутений-106
11:49
Подарок Ксюше: бывший любовник Собчак впервые станет отцом
11:40
Пассажиры платят стюардессам за секс в полете
11:13
Путин – чернокожему студенту: Ущипни меня
11:10
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
10:58
Подельница Серебренникова сбежала на автобусе в Латвию
10:48
Детская игра стала рассадником педофилов
10:33
Мертвецы оказались способными слышать и видеть
09:53
Казаченко стало плохо после внезапного появления дочери
09:45
20-метровый факел: жуткое видео прорыва газопровода под Москвой
09:44
Звезда шоу "Голос" погибла от рук бывшего мужа
09:41
В Уфе крупному бизнесмену прострелили голову
09:35
Как взломать iPhone за две минуты (видео)
09:16
Оральный секс грозит мужчинам раком
09:10
Ургант высмеял предвыборный ролик Собчак (видео)
09:10
Радимов объявил сенсационную новость о Булановой
09:03
В Москве прохожие спугнули горе-насильника
08:41
Путин открыл тайну встречи с красоткой-президентом
08:41
Под Москвой произошел крупный пожар
08:32
Самые сексуальные фото будущего президента Украины
08:17
Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской
08:12
Жизнь российских водителей кардинально изменится
07:47
Под Москвой сотрудник МВД сбил ребенка
22:38
Жена Джигарханяна удивила внезапным бегством из театра
22:09
Ведущая Первого канала пожаловалась на домогательства
21:49
Путин ответил анекдотом на вопрос о выборах
21:42
На северо-востоке Москвы эвакуировали бизнес-центр
21:36
Постаревшая Ума Турман испугала нездоровой худобой
21:24
Модель-трансгендер стала звездой Playboy
21:18
Авербух нашел применение округлившейся Липницкой
20:33
Бузова сбрасывает с трона надоевшую Собчак
20:24
На Курском направлении МЖД произошел сбой
20:08
Россия становится аграрной сверхдержавой
20:06
Пригожин: Ксюша может поднять хайп
19:51
Полицейские стали свидетелями страшной драки кенгуру (видео)
19:44
Москвич при разделке мяса вогнал себе нож в пах
19:25
Директор лечебницы для наркоманов о проблемах Марьянова
19:24
На шоу "Дом-2" новая ведущая
19:17
Бывшего футболиста московского "Спартака" ограбили в Греции
18:54
Безумные регионы: расчлененную женщину нашли в выгребной яме
18:47
Путин отчитал Европу за глупые ошибки
18:42
Зарвавшуюся жену Джигарханяна взашей погнали из театра
18:35
Ветер Собчак
18:29
Исполнение обязательств структурами Алексея Хотина подтверждены в трех банках
18:23
Штурм оставила Осина "без штанов"
18:03
Экс-владелец "Югры" отреагировал на давление со стороны Альфа-банка
17:54
Резким изменениям погоды в Москве нашли объяснение
17:21
Влюбленных посадили в тюрьму за секс в машине
17:18
Кто не будет голосовать за Собчак
17:15
Жена Джигарханяна не выдержала страшных обвинений в воровстве
17:10
Комплекс "Любовь" начал строить тоннель к "Лефортово"
16:51
Белоруссия выдвинула Каннабис на конкурс красоты
16:49
Аферист отнял у Этуша 28 миллионов рублей
16:43
Елена Яковлева осталась без семьи
16:24
Янукович перестал выходить на связь
16:24
Марьянова отправили в могилу за полмиллиона
16:09
Российские санкции обанкротили короля пельменей
16:08
Алла Сигалова рассказала о побоях
16:01
Тверскую улицу на три дня закроют для автомобилей
15:57
Путин понизил Медведеву зарплату
15:37
Соловьев грязно обругал Дудя в прямом эфире
15:37
Ягудин неожиданно женился во второй раз
15:35
РПЦ забрала здание студии "Союзмультфильм"
15:34
Суд разрешил Украине арестовать имущество "Газпрома"
15:15
Бузова изменила отношение к Собчак после шокирующих известий
15:04
Московский таксист-клофелинщик брал пример с отца
14:56
Разгадана тайна возникновения рака кожи
14:49
Режиссер Владимир Меньшов: От сына не отказываюсь
14:36
Маленькие гиганты большой политики
14:22
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
14:22
Госдума проведет парламентские слушания по НКО
14:12
Очевидцы сняли пожар на юго-востоке Москвы
14:03
Смертельная авария с детьми в ХМАО попала на видео
14:02
США испугались мести России за Макфола
13:58
Володин призвал создавать условия для женщин в политике
13:55
В Москве 11-летний мальчик покалечил одноклассницу
13:47
Создано эффективное лекарство от ожирения
13:41
Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
13:41
Ирина Дубцова откровенно об отеках и тирании мужа
13:28
Почему важно дозировать использование соцсетей
13:23
Во Франции умерла 100-летняя актриса
13:14
ДТП 20-летней мажорки с шестью жертвами попало на видео
13:08
Новое устройство Apple попало в Сеть
12:54
Известная певица довела невменяемого Василия Степанова
12:51
"Путин против Пэрис Хилтон": Запад удивлен заявлением Собчак
12:31
Семьи жертв теракта на A321 оценили свою скорбь в 93 миллиарда
12:23
Педофилам грозит пожизненное
12:18
Галкин без штанов высмеял Собчак
12:17
Юный рэпер убил продюсера-педофила
11:51
Трамп появился на публике с двойником жены
11:51
Приезжий из Таджикистана избил полицейского в Москве
11:39
Изменившая внешность Сотникова вышла в свет
11:35
Борисова резко поседела из-за адских таблеток
11:33
"ЕР" урегулирует межбюджетные отношения
11:22
Трусливый Порошенко оказался глупее Януковича
11:16
Звезда "Жесткого романса" находится при смерти
11:00
Озвучена главная версия пожара в ТЦ "Синдика"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Терпение Шурыгиной лопнуло после свадьбы
Убитая горем вдова Марьянова еле держалась на ногах на прощании с актером
Марьянова отправили в могилу за полмиллиона
Жена Джигарханяна удивила внезапным бегством из театра
За гроб Марьянова заплатили сумасшедшие деньги
У располневшей Шурыгиной обнаружили беременность
Lifestyle

Главные события Москвы с 20 по 26 октября 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Москва кипит интересными событиями, и ближайшая неделя – не исключение. Показы мод, выставки, рок-концерты и кино… О самых значимых мероприятиях ближайших семи дней – в обзоре Дней.Ру.
прочитано 205 раз

20 октября, пятница

В Московском международном Доме музыки выступит американский саксофонист и флейтист Кенни Гарретт. Известность он получил уже в возрасте 18 лет, но не сгорел, как спичка, а построил успешную музыкальную карьеру, выпустив два десятка альбомов и получив множество престижных наград. Критики хвалебно называют его самым значимым альт-саксофонистом своего поколения. Сам артист так рассказывает о своем творчестве: "Когда я играю, я пытаюсь соединиться с публикой, пригласить ее в путешествие. Заставить людей вспомнить то, что поднимет им настроение. Я обращаюсь к опыту человека, напоминаю о том, что он уже слышал и переживал, например, звучание африканского барабана или церковную молитву. Я просто пытаюсь вызвать в воображении эти эмоции".

Кенни Гарретт. Фото: GLOBAL LOOK press/Marco Cantile

В Институте русского реалистического искусства пройдет лекция "Русское революционное искусство на Западе. 100-летие Октября в Лондоне", которую проведет Наталья Маррей, профессор лондонского Института искусства Курто. Гости узнают, как рождались новые советские культурные шедевры, какова была в этом роль государства и художников, как сегодня принимают русское искусство за рубежом. На мероприятие можно зарегистрироваться бесплатно.

С 20 по 22 октября в пространстве "Спейс" дизайн-завода "Флакон" пройдет очередной "Delhi базар" – праздник для всех любителей индийской культуры. Гостей будет ждать аюрведическая косметика, сувениры ручной работы, одежда, мебель, благовония, специи, масла, индийская еда и чай. Также пройдет концерт этнической музыки и зажигательный танцевальный флешмоб в честь праздника Дивали.

Фото: delhibazar.ru

В Государственном Кремлевском Дворце состоится необычный рок-концерт: вместе выступят Диана Арбенина с группой "Ночные Снайперы" и Юрий Башмет с оркестром "Новая Россия". Будут исполнены самые известные хиты "снайперов", ожидается яркое шоу, музыкальные сюрпризы и слияние двух разных направлений музыки.

В Stadium live выступит Игги Азалия (Iggy Azalea) – первая белокожая рэперша, достигшая огромного успеха. Вот такое вот разрушение стереотипов, которое, тем не менее, пришлось общественности по вкусу. Ее дебютный альбом "The New Classic" стал дерзкой и самобытной работой, сохраняющей каноны хип-хоп музыки.

21 октября, суббота

В Театре Аллы Духовой TODES покажут спектакль-сказку "Волшебная планета TODES". Это поучительная история о преданных друзьях, о том, как важно быть смелым и честным, смелым, и что добро всегда побеждает зло. Создатели обещают яркие костюмы, красочное световое оформление, чудесную музыку и профессиональную хореографию артистов. Все это подарит взрослым и детям незабываемые впечатления.  

Фото: todes.ru

C 21 по 26 октября 2017  года на территории московского "Манежа" пройдет неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Посетители смогут лично оценить коллекции российских и иностранных дизайнеров сезона весна-лето 2018. Вниманию публики представят свои творения как именитые, так и молодые, но очень перспективные дизайнеры. Всем тем, кто так или иначе причастен к индустрии моды или просто не представляет, как жить без нее – быть в обязательном порядке!

В Главclub Green Concert выступит знаменитая уральская рок-группа "Чайф". Коллектив в представлении не нуждается, за более чем 30 лет творчества, музыканты стали по-настоящему народными и узнаваемыми подавляющим большинством населения страны. Группа даст очередной концерт в Москве, и от него можно ожидать фирменной душевности и "теплой ламповой" атмосферы.

В "Крокус Сити Холле" пройдет концерт, посвященный 75-летию великого певца, композитора, Народного артиста СССР Муслима Магомаева. На сцену выйдут звезды эстрадной и оперной сцены: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Робертино Лоретти, Николай Басков, Валерия, Константин Меладзе, Тамара Гвердцители, "A'Studio", Александр Градский и другие.

Полина Гагарина. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova

На сцене Государственного Кремлевского Дворца выступит Полина Гагарина с шоу под названием "Полина". Создатели обещают, что концерт будет уникальным как по форме, так и по содержанию, больше походя на театрализованную постановку. Гости увидят невероятную хореографию и яркие спецэффекты, услышат известные хиты и совершенно новые песни.

В клубе "Известия Холл" отметит свое 5-летие группа "АлоэВера". Творчество коллектива можно охарактеризовать одним из постов в сети, появившимся после концерта: ""АлоэВера" пытаются снять с русских людей оковы стыда и неловкность за свою раскрепощенность, сексуальность и жажду жизни. Может, когда-нибудь это дойдет до масс".

22 октября, воскресенье

В Крокус Сити Холле покажут фильм "Гарри Поттер и философский камень" в сопровождении симфонического оркестра, который будет вживую исполнять саундтрек к картине. Зрители увидят фильм в HD-качестве на 12-метровом экране под музыку композитора Джона Уильямса. Напомним, что в 2016 году компании CineConcerts и Warner Bros. Consumer Products объявили о начале тура "Гарри Поттер: Серия киноконцертов", в рамках которого показ популярных кинохитов о волшебнике Гарри Поттере пройдут при участии оркестра классической музыки.

Queen & ABBA Symphony. Фото: kremlinpalace.org

В Государственном Кремлевском Дворце состоится концерт "Queen & ABBA Symphony – The Show Must Go On", приуроченный к юбилею основания культового шведского квартета ABBA. На сцену выйдут шведская победительница "Евровидения" Шарлотта Переллли, рок-музыканты Магнус Баклунд и Йохан Бодинг и харизматичный дирижер Ульф Ваденбрандт. Им будет ассистировать Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония". Прозвучат самые значимые хиты ABBA и Queen: "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "We Are The Champions", "The Show Must Go On", "Dancing Queen", "Money, money", "Happy New Year", "Voulez Vous", "Super Truper", "Waterloo" и другие.

В концертном зале гостиницы "Юность" выступят музыканты Санкт-Петербургской государственной консерватории совместно с танцевальной группой Righeous stars.  Пришедших будут ждать танцы народов мира (корейские, индийские, африканские и другие), выступления тхэквондистов и классическая музыка. Вход свободный.

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

В Stadium live группа "Мельница" презентует программу "Альхимейра. Воссоединение", вобравшую в себя песни о из двух альбомов, которые зашифрованы в названии концерта.  Поклонников ждут любимые песни и яркая визуальная составляющая. А намек о "воссоединении" говорит о том, что в гости придут музыканты, приложившие руку к записи этой дилогии.

23 октября, понедельник

В Московском международном Доме музыки пройдет концерта в рамках российско-швейцарского проекта "100 лет русской революции: реформа и революция, европейский и российский взгляд". Проект "rEvolution", который посвящен столетию Октябрьской революции 1917 года, станет одним из самых главных событий XV юбилейного сезона. На первом концерте выступит Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского и Академический хор РАМ им. Гнесиных под управлением швейцарского маэстро Мишеля Табачника.Будут исполнены сочинения А. Онеггера, Н. Рославца, Ю. Богданова, С. Прокофьева и И. Стравинского, связанные с революционной тематикой.

Фото: mmdm.ru

На сцене Театра на Юго-Западе состоятся отборочные игры "Московского чемпионата по актерской импровизации" – проект "Импровизационный БАТЛ" при поддержке Департамента культуры города Москвы. Это значимое событие в театральной жизни столицы, которое соберет вместе ярких представителей четырех столичных театров, которые померяются силами в остроумии, находчивости и непредсказуемости. Финал пройдет 6 ноября в Мастерской Петра Фоменко. Мероприятия пройдут 23 и 30 октября.

Фото: импровизационныйбатл.рф

Детский музыкальный театр Наталии Сац покажет оперу "Бал-маскарад" Дж. Верди в исполнении Бурятского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова. Король Густав погибает по роковому стечению обстоятельств от руки секретаря Анкарстрема, посчитавшего его сводником своей жены Амелии. Зрителей ждет контрастное действо, играющее на эмоциях, где мрачные сцены сменяются радостными. Сюжетный накал воплотят на сцене молодые солисты.

24 октября, вторник

В ЦВЗ Манеж в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет показ привлекшего к себе внимание авангардного проекта CONTRFASHION. Будут представлены три экстравагантные коллекции. Бренд Nata Gamurar с манифестом "Я личность – со мной есть, о чем поговорить!" покажет свои наработки в традициях супрематизма Казимира Малевича. Дуэт художников Tata-Polina & Dima Kamma покажут свое творение "As a Mountain", сочетающий в себе дух дикой природы и волнующую эстетику гор. Ну а дизайнер Valeria Delski обратится к тематике антиутопии и раскроет секреты моды будущего в своем детище "Future Performance".

Фото: mos.ru

ЦВЗ "Манеж" в этом году исполняется 200 лет, и поэтому начала свою работу историко-документальная выставка "Манеж. 200 лет в центре событий". Цель проекта – познакомить гостей с самыми интересными фактами, которые случились с Манежем за два века. Эта площадка всегда была в самом сердце различных социальных, культурных и исторических эпизодов жизни столицы, поэтому событий здесь было много. В экспозицию вошли материалы архивов, редкие фотографии, видео, документы и уникальные артефакты. Выставка продлится до 31 декабря. Вход свободный.

Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly). Фото: GLOBAL LOOK press/Roberto Finizio

В Главclub Green Concert выступит Machine Gun Kelly, талантливый рэпер с собственной рок-группой, прославившийся треками, созданными, в том числе, в коллаборации с другими артистами. Так, например, композиция Bad Things, исполненная совместно с Камиллой Кабелло, продана почти 5-миллионным тиражом, а клип на эту песню собрал почти 200 миллионов просмотров на Youtube.

25 октября, среда

В "Крокус Экспо" состоится парфюмерно-косметическая выставка InterCHARM, в рамках которой пройдет ряд знаковых отраслевых мероприятий: саммит поставщиков и ритейлеров Retail Connect, где любой участник сможет найти розничные сети и поставщиков нужных товаров для закупок и поставок и заключить соглашения; бизнес-форум "Как создать бьюти-бренд"; конференция "Услуги эстетической медицины в России. Анализ рынка: продукт, клиент, перспективы"; круглый стол "Закулисы натуральной косметики". Также состоится церемония награждения победителей конкурса "КомандаКрасоты.РФ" и другие мероприятия. Традиционно на стендах участников будут проходить мастер-классы, розыгрыши и пробы косметических новинок. Выставка продлится до 28 октября.

Нюша. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

В "Крокус Сити Холле" состоится концерт "Лучшие песни", где звезды российской эстрады исполнят любимые публикой песни. На сцену выйдут Ирина Аллегрова, A’STUDIO, Елена Ваенга, Николай Басков, Стас Михайлов, Нюша, Валерия, Ани Лорак, Олег Газманов, Лариса Долина, Юрий Антонов, Валерий Меладзе, Тамара Гвердцители, Анжелика Варум и другие.

26 октября, четверг

В Главclub Green Concert группа "Ногу Cвело!" представит свой новый альбом "Материки моей планеты". Группа существует с конца 1980-х годов, и по сей день продолжает радовать поклонников новым материалом. Какие они, новые песни, – оценить их можно будет лично, посетив концерт.

Группа "Ногу свело!". Фото: wikipedia.org

В кино выходит скандально известный фильм "Матильда", который, затмив собой столетие двух революций, за 25 000 000 долларов из кармана налогоплательщиков расскажет историю любви русского императора и балерины. Идти смотреть или нет – каждый решает сам.

Альтернативой станет ужастик "Пила-8", продолжение знаменитой франшизы. Снова череда загадочных смертей. Улики указывают на Джона Крамера, главзлодея первых частей эпопеи, ныне, по сюжету, покойного. Главным героям предстоит разобраться, как же это возможно.

20 октября 2017, 11:15

комментарии

Политика

Путин открыл тайну встречи с красоткой-президентом
Янукович перестал выходить на связь
США испугались мести России за Макфола
Малахов отказался помогать Собчак

Шоу-бизнес

Божена Рынска с мужем покидает Россию
Подарок Ксюше: бывший любовник Собчак впервые станет отцом
Похоронившая Марьянова Толкалина попала в секс-скандал
Казаченко стало плохо после внезапного появления дочери

Проишествия

Полицейские стали свидетелями страшной драки кенгуру (видео)
Влюбленных посадили в тюрьму за секс в машине
Московский таксист-клофелинщик брал пример с отца
ДТП 20-летней мажорки с шестью жертвами попало на видео

Lifestyle

Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
Звезда "Жесткого романса" находится при смерти
"Папа, сдохни": сын Улюкаева получил 25 млн из бюджета
Приходько отругала коллег за концерты в России
Шоу-бизнес

Ягудин неожиданно женился во второй раз

Фигурист изумил поклонников поступком
Шоу-бизнес

Директор лечебницы для наркоманов о проблемах Марьянова

Журналисты узнали подробности допроса Оксаны Богдановой
Авто

Жизнь российских водителей кардинально изменится

Сотрудникам ГИБДД запретили устраивать засады
Культура

Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской

Звезду сериала "Дворцовые перевороты" похоронят в Москве 21 октября

Гороскоп

Супруга Марьянова выйдет замуж после его похорон
Жена Меньщикова зачала ребенка без романтики
Гороскоп с 16 по 22 октября 2017 года
Прилучный и Муцениеце используют друг друга

Фоторепортажи

Модель-трансгендер стала звездой Playboy
Изменившая внешность Сотникова вышла в свет
Лепс напоил скромного Киркорова в ресторане
Чем удивляла Собчак

Спорт

Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать
Шарапова опозорилась в Москве

Регионы

Безумные регионы: расчлененную женщину нашли в выгребной яме
Юный рэпер убил продюсера-педофила
Пытавшийся взорвать школу Гриб остался за решеткой
Под Москвой мужчина из ревности отрезал ухо бывшей жене
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru