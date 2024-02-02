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Пятница 2 февраля

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Попадаются даже звезды: новый вид мошенничества набирает обороты

Попадаются даже звезды: новый вид мошенничества набирает обороты
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Преступникам верят не только пенсионеры, но и люди с развитым критическим мышлением. Рассказываем. как не стать жертвой преступления.

Мошенники начали использовать современные технологии при совершении противоправных деяний. Преступники получают доступ к голосовым сообщениям потенциальной жертвы. После этого при помощи искусственного интеллекта генерируют голос. Следующим этапом становится обзвон близких и родственников для выманивания у них денег и ценной информации. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Особенную опасность мошенники, имитирующие голоса родственников, представляют для пожилых жертв. У пенсионеров снижается критическое мышление и они почти сразу верят звонящим. Рекомендуется в таких случаях провести профилактическую беседу и еще раз попросить не отвечать на незнакомые номера, не вести бесед с незнакомцами, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов.

Телефонные мошенники продолжают использовать и другие популярные способы обмана. Они могут представляться работниками банков или даже брокерами. Телеканал "360" рассказал подробности преступления, совершенного в отношении дочери актрисы Валентины Талызиной. Ксения Хаирова, поверив мошенникам, отдала больше двух миллионов рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

2 февраля 2024, 06:49
Руки в наручниках. Фото: © Bulkin Sergey\news.ru/ www.globallookpress.com
Радио Sputnik• Требует проверки

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