Попадаются даже звезды: новый вид мошенничества набирает обороты

Преступникам верят не только пенсионеры, но и люди с развитым критическим мышлением. Рассказываем. как не стать жертвой преступления.

Мошенники начали использовать современные технологии при совершении противоправных деяний. Преступники получают доступ к голосовым сообщениям потенциальной жертвы. После этого при помощи искусственного интеллекта генерируют голос. Следующим этапом становится обзвон близких и родственников для выманивания у них денег и ценной информации. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Особенную опасность мошенники, имитирующие голоса родственников, представляют для пожилых жертв. У пенсионеров снижается критическое мышление и они почти сразу верят звонящим. Рекомендуется в таких случаях провести профилактическую беседу и еще раз попросить не отвечать на незнакомые номера, не вести бесед с незнакомцами, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов.

Телефонные мошенники продолжают использовать и другие популярные способы обмана. Они могут представляться работниками банков или даже брокерами. Телеканал "360" рассказал подробности преступления, совершенного в отношении дочери актрисы Валентины Талызиной. Ксения Хаирова, поверив мошенникам, отдала больше двух миллионов рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.