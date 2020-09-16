Родители Тесака требуют возбудить дело об убийстве

Родители Тесака требуют у правоохранительных органов инициировать уголовное дело. Они полагают, что их сын не накладывал на себя руки.

Подчеркивается, что Максим Марцинкевич был стрессоустойчивым и волевым человеком. Стоит отметить, что в данный момент по факту смерти националиста проводится проверка, пишет Ura.ru.