Родители Тесака требуют возбудить дело об убийстве

Родители Тесака требуют у правоохранительных органов инициировать уголовное дело. Они полагают, что их сын не накладывал на себя руки.
Подчеркивается, что Максим Марцинкевич был стрессоустойчивым и волевым человеком. Стоит отметить, что в данный момент по факту смерти националиста проводится проверка, пишет Ura.ru.
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