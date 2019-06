В США жестоко убили россиянку с двумя детьми

ЧП случилось в Нью-Йорке. Вместе с мертвой россиянкой в доме на Стейтен-Айленд обнаружили тела мальчиков в возрасте двух и трех лет.

По подозрению в жестокой расправе задержан 36-летний отец детей Шейн Уокер, сообщает New York Post. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как он в спешке покидает дом Аллы Аушевой и бежит в автомобиль. Полицейские полагают, что в момент преступления он находился в нетрезвом состоянии.

Мужчину, который служит в ВВС США, задержали, когда тот шел по шоссе с мобильным телефоном и удостоверением личности Аушевой. Ему предъявили обвинения в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном владении оружием.

#BREAKING: Police found a mother and two infants dead in Staten Island. A person of interest is in custody. The bodies were found inside a two story brick home on Palisade Street. pic.twitter.com/wbETfeCLSh