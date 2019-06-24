В США жестоко убили россиянку с двумя детьми

Трагедия произошла с уроженкой России Аллой Аушевой. Переехавшая в Соединенные Штаты девушка служила в местной Нацгвардии.

ЧП случилось в Нью-Йорке. Вместе с мертвой россиянкой в доме на Стейтен-Айленд обнаружили тела мальчиков в возрасте двух и трех лет.

По подозрению в жестокой расправе задержан 36-летний отец детей Шейн Уокер, сообщает New York Post. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как он в спешке покидает дом Аллы Аушевой и бежит в автомобиль. Полицейские полагают, что в момент преступления он находился в нетрезвом состоянии.

Мужчину, который служит в ВВС США, задержали, когда тот шел по шоссе с мобильным телефоном и удостоверением личности Аушевой. Ему предъявили обвинения в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном владении оружием.

#BREAKING: Police found a mother and two infants dead in Staten Island. A person of interest is in custody. The bodies were found inside a two story brick home on Palisade Street. pic.twitter.com/wbETfeCLSh — Christina Fan (@Christinafan75) 22 июня 2019 г.

По предварительным данным, уроженка России погибла от смертельного удара, нанесенного по голове. Детей обнаружили мертвыми в ванне.

Ранее в полицию США поступала информация о том, что Уокер практиковал домашнее насилие. В декабре 2018 года он был задержан за то, что ударил Аушеву.

"Мы находимся на ранней стадии расследования, которое сейчас продолжается. Медицинский эксперт установит причину смерти, однако мы рассматриваем это как дело об убийстве", – отметили в правоохранительных органах США.