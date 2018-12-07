Власти Франции бросили на протестующих военную технику и солдат

Ожидается, что новая масштабная акция протеста состоится в Париже 8 декабря. Французские власти опасаются, что дело закончится государственным переворотом. Этим объясняются усиленные меры безопасности.
Улицы города будут патрулировать не только 90 тысяч полицейских, но и солдаты, передает Пятый канал. Обещают, что в Париже появится военная техника. В последний раз во французской столице подобные меры вводились в 2005 году.
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