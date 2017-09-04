Насильник зарезал невестку и сбежал с арбалетом

В одном из домов на Куркинском шоссе в Химках в ночь на 4 сентября произошло убийство. Полицию вызвали соседи, которые слышали крики о помощи. Один из очевидцев рассказал, что начал звонить в дверь квартиры, откуда они раздавались. Ему открыл мужчина, который потребовал больше не беспокоить. Однако уже через минуту он сам позвонил в дверь обеспокоенного соседа и попросил вызвать полицию, объявив, что убил жену сына, передает РИА ФАН. После этого он спустился по лестнице, держа в одной руке окровавленный нож, а в другой – арбалет. Личность подозреваемого установлена – им оказался уроженец Сахалинской области, ранее судимый за убийство и изнасилование. По предварительным данным, с места происшествия он скрылся на такси. Злоумышленника разыскивают.