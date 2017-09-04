Жена лишила невнимательного гольфиста достоинства

Кореянка кастрировала своего мужа за пристрастие к игре в гольф. По словам женщины, супруг не уделял ей внимания и тратил все свободное время и деньги на игру.

50-летнего мужчину кастрировали кухонным ножом, пока он спал. Сейчас он находится в госпитале в стабильном состоянии. Полиция подозревала, что нападение было вызвано изменами игрока в гольф, однако это версия не подтвердилась. Инцидент произошел в Южной Корее, в городе Йосу, передает Mirror

По словам Ким, 54-летней жены жертвы, он никогда не давал ей денег, спуская все на новые клюшки и аксессуары для игры в гольф. В итоге, сосед, прибежавший на крики боли нашел жертву в луже крови на полу у него дома. Он сразу вызвал полицию и скорую. По словам знакомых, у пары были хорошие отношения, по крайней мере, так казалось со стороны.

Недавно было совершено похожее нападение: мать отрезала пенис своему сыну ножницами. Женщина сделала это из мести отцу мальчика – об этом она заявила на допросе. Однако, полиция не спешит верить женщине, истинные причины произошедшего выясняются. Трагедия произошла в Китае 25 августа.

Вообще, такие случаи довольно распространены на востоке. В Индии, например, женщина отрезала своему жениху детородный орган за то, что он решил расторгнуть помолвку и жениться на другой. Обманутая лучших чувствах девушка отрубила его пенис серпом. 23-летний пострадавший пытался прикрыть свою обидчицу. Он говорил, что сам себя кастрировал, однако правда выплыла наружу.