Трое дагестанцев изнасиловали 17-летнюю москвичку

На юго-востоке столицы трое уроженцев Дагестана изнасиловании 17-летнюю девушку. Об инциденте в полицию заявила мать пострадавшей, передает агентство "Москва".

По словам женщины, ее дочь студентка Московского финансово-юридического университета сама села в иномарку к троим мужчинам. Они отвезли девушку на Волжский бульвар, где в квартире одного из домов по очереди изнасиловали. Кроме того, преступники сняли с банковской карты пострадавшей 61 тысячу рублей.

В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны трое уроженцев Дагестана в возрасте от 23 до 25 лет. Возбуждено уголовное дело.