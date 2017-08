Россиянку расстреляли на курорте в Таиланде

Неизвестные поздно ночью влезли в дом, который арендовала россиянка, и попытались унести сейф, но, заметив хозяйку, открыли по ней огонь. Женщина госпитализирована, передает РИА ФАН.

"У нее два огнестрельных ранения. Одно – в левой части талии, второе – в правой ноге. Пулю из тела уже достали", – сообщили в полиции города Чалонг, отметив, что россиянка застала грабителей в момент преступления, но пока не может рассказать об инциденте.

Известно, что грабителей было двое. С места преступления они скрылись с сейфом, который, по словам пострадавшей, был пуст. Правоохранители ведут поиск преступников. Полиция уже обнаружила на территории дома три гильзы, одна из них была в спальне. Также изъяты записи камер видеонаблюдения.

The woman, Elena Kharenko, is in hospital while police are hunting for the perps...#Phuket #PhuketCrime https://t.co/NnlHR7m4sw